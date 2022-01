Hơn 80 trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến ổ dịch tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, tính đến 12h ngày 2/1, ổ dịch tại Trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên đã ghi nhận tổng số 88 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Còn theo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, đến 16h ngày 3/1/2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 84 ca mắc mới Covid-19.

Cụ thể, riêng hôm nay, ghi nhận 18 ca F0 phát hiện qua khám sàng lọc tại cộng đồng, doanh nghiệp và trường học, trong đó có 9 trường hợp tại chùm ca bệnh Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên và 1 trường hợp tại chùm ca bệnh Trường Mầm non Hoa Sen.

Tại các khu cách ly ghi nhận 35 ca F0 liên quan đến các chùm ca bệnh trước đây. Trong đó, 30 trường hợp tại TP. Bắc Giang đều liên quan đến chùm ca bệnh tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho rằng, để xảy ra hậu quả trên là do các cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan đã lơ là, chủ quan, không bám sát diễn biến tình hình dịch thực tế, đặc biệt không thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Để kịp thời chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và sớm kiểm soát ổ dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Bắc Giang tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra ổ dịch tại các trường học trên địa bàn.

Đồng thời giao công an tỉnh chỉ đạo công an TP Bắc Giang khẩn trương điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan do để xảy ra ổ dịch tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng đã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Bắc Giang tập trung nguồn lực, bằng mọi biện pháp, trong 1 tuần phải xử lý xong ổ dịch tại Trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên; đồng thời không để phát sinh thêm các ổ dịch mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, động viện để phụ huynh và học sinh ổn định tâm lý, tránh hoang mang, lo sợ.

Trước đó, ngày 30/12/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 TP Bắc Giang đã thông tin về các trường hợp mắc Covid-19 tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, TP Bắc Giang.

Theo đó, nguồn lây ban đầu được xác định liên quan đến thầy giáo dạy tiếng Anh tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, trong thời gian gần đây có đi đến tỉnh Bắc Ninh.

Hải Nguyên