Trần Khánh Vy (sinh năm 1999) - cô gái từng được biết đến với clip nhại 7 thứ tiếng đã chính thức trở thành người dẫn chương trình của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 cùng MC Ngọc Huy.

Thông tin này vừa được chương trình Đường lên đỉnh Olympia thông báo chính thức sáng nay 24/9.

Hiện, ê-kíp sản xuất chương trình đang ghi hình những số đầu tiên của năm thứ 22 và Khánh Vy bắt đầu lên sóng ngay từ Chủ nhật tuần này (26/9).

Như vậy, Khánh Vy trở thành một trong những MC chương trình Đường lên đỉnh Olympia trẻ nhất từ trước tới nay khi mới chỉ 22 tuổi.

Những hình ảnh đầu tiên của nữ MC mới Trần Khánh Vy đồng hành cùng BTV Ngọc Huy trong "Đường lên đỉnh Olympia". Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

Khánh Vy từng được cư dân mạng biết đến từ khi còn là nữ sinh của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) với clip nhại nhiều thứ tiếng.

Trong đoạn clip đó, Khánh Vy đã nói 6 thứ tiếng nước ngoài gồm: Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy. Cuối clip, cô nàng còn "phát" giọng Sài Gòn và Hà Nội giống như một MC chuyên nghiệp.

Thời học phổ thông, Khánh Vy từng là cộng tác viên Đài truyền hình Nghệ An, MC Đoàn Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và đảm trách nhiệm vụ dẫn chương trình cho Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của Sở GD-ĐT Nghệ An năm 2014 và 2015.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Khánh Vy theo học và tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao.

Những hình ảnh đầu tiên của Khánh Vy ở thử thách mới. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

Trước khi đến với Đường lên đỉnh Olympia, Khánh Vy cũng từng dẫn nhiều chương trình trên kênh VTV7 như IELTS On The Go, Follow Us, Crack’em up, English in a minute, 8 IELTS. Đặc biệt, với lối dẫn tự nhiên, thông minh và trẻ trung, Khánh Vy đã xuất sắc lọt Top 5 hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards 2020.

Trước Khánh Vy, chương trình Đường lên đỉnh Olympia từng có nhiều thế hệ MC được khán giả đặc biệt mến mộ như nhà báo Tạ Bích Loan, nhà báo Tùng Chi, nhà báo Lưu Minh Vũ, Thanh Vân Hugo, MC Kiều Anh... và gần đây nhất là Diệp Chi.

Thanh Hùng