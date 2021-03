Đề cử Giải thưởng chính:

1. PGS.TS Ngô Đức Thành (Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) với công trình “Performance evaluation of RegCM4 in simulating extreme rainfall and temperature indices over the CORDEX‐Southeast Asia region” trên tạp chí International Journal of Climatology, thuộc ngành Các Khoa học Trái đất và Môi trường.

2. TS Đỗ Hữu Hoàng (Viện Hải dương học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) với công trình “Dietary β-glucan improved growth performance, Vibrio counts, haematological parameters and stress resistance of pompano fish” trên tạp chí Trachinotus ovatus Linnaeus; thuộc ngành Sinh học Nông nghiệp.

Đề cử Giải thưởng trẻ:

1. TS Bùi Minh Tuân (Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) với công trình “Extratropical Forcing of Submonthly Variations of Rainfall in Vietnam” trên tạp chí Journal of Climate; thuộc ngành Các Khoa học trái đất và môi trường.

2. TS Hoàng Thanh Tùng (Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) với công trình “A system for large scale production of chrysanthemum using microponics with the supplement of silver nanoparticles under light-emitting diodes” trên tạp chí Scientia Horticulturae; thuộc ngành Sinh học Nông nghiệp.