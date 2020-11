Sở An toàn Công cộng bang Utah (Mỹ) vừa tiết lộ tìm thấy một khối kim loại bí ẩn tại vùng xa xôi giữa sa mạc của bang này.

Khối kim loại được phát hiện khi một nhóm tuần tra đang kiểm đếm cừu sừng lớn nhằm hỗ trợ cho việc bảo tồn động vật hoang dã.

Phi công trực thăng Bret Hutchings cho biết: “Một trong những nhà sinh vật học của đoàn chúng tôi đã phát hiện ra khối kim loại khi tình cờ bay qua khu vực này. Anh ấy thốt lên rằng ‘Có thứ gì đó ở đằng kia’ và chúng tôi di chuyển lại đó để xem xét”.

Đó là một khối kim loại ba mặt, màu bạc sáng bóng, cao khoảng từ 3 đến 3,66 mét, được đặt chắc chắn dưới đất. Trông nó không giống như ngẫu nhiên nằm ở đó.

Nhóm tuần tra đã phát hiện ra một khối kim loại kỳ lạ ở phía Đông Nam Utah.

Tuy nhiên, phi công Bret Hutchings nghi ngờ khối kim loại đặt ở vị trí này là do một nghệ sĩ trường phái mới làm ra chứ không phải của người ngoài hành tinh.

Hutchings nói: “Tôi cho rằng đó là một trào lưu nghệ thuật mới hoặc do một người nào đó từng hâm mộ bộ phim nổi tiếng ‘2001: A Space Odyssey’, trong đó có cảnh khối đá đen xuất hiện”.

Sở An toàn Công cộng Utah mới đây đã tiết lộ sự tồn tại của khối kim loại này. Tuy nhiên, hiện tọa độ của khối kim loại vẫn đang được giữ bí mật vì những lý do khác nhau, bao gồm cả an ninh quốc gia.

Aaron Bott, một phát ngôn viên của Bộ phận Tài nguyên Động vật hoang dã Utah mô tả, đó là nơi gồ ghề với nhiều hẻm núi và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Nơi đây rất khó để tiếp cận.

Thời Vũ(Theo The New York Times)