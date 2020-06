Từ năm 2020, thí sinh dự tuyển vào Khoa Quốc tế- ĐH Quốc gia Hà Nội có cơ hội nhận cùng lúc 2 bằng đại học và trải nghiệm học kỳ tại nước ngoài với chương trình Cử nhân Song bằng Quản lý và Cử nhân Song bằng ngành Marketing.

Lợi thế Cử nhân song bằng

Khoa Quốc tế là đơn vị đầu tiên trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được phê duyệt và triển khai tuyển sinh hai ngành đào tạo bậc cử nhân cấp đồng thời 2 bằng đại học giữa ĐHQGHN và các trường đại học uy tín tại Mỹ và Malaysia.

Cử nhân Song bằng Marketing (liên kết với ĐH HELP, Malaysia)

Đại học HELP, Malaysia thành lập năm 1986, là trường đại học tư thục đầu tiên ở Đông Nam Á được Hệ thống xếp hạng Quacquarelli Symonds (QS) công nhận 5 sao. Trường có được uy tín toàn cầu nhờ cơ sở vật chất tiên tiến và chất lượng giảng dạy học thuật ưu việt, đạt chất lượng quốc tế, giúp HELP dẫn đầu trong khối đại học khu vực và sánh ngang tầm với các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới.

Chương trình Cử nhân song bằng ngành Marketing được Khoa Quốc tế - ĐHQGHN và Trường Đại học HELP phối hợp xây dựng từ năm 2018, theo mô hình đồng cấp bằng. Khi tốt nghiệp, sinh viên nhận đồng thời 2 bằng tốt nghiệp Cử nhân ngành Marketing của ĐHQGHN và Cử nhân Kinh doanh do Trường Đại học HELP cấp.

Mã xét tuyển của chương trình Cử nhân Song bằng Marketing là QHQ 06, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 là 60 sinh viên.

Khuôn viên ĐH HELP tại Malaysia

Cử nhân Song bằng Quản lý (liên kết với ĐH Keuka, Hoa Kỳ)

Chương trình Song bằng Quản lý là chương trình liên kết giữa ĐHQGHN và Đại học Keuka tại Hoa Kỳ. Đại học Keuka được thành lập từ năm 1890 với thế mạnh là phương pháp giáo dục trải nghiệm ứng dụng trong dạy và học. Phương pháp giáo dục trải nghiệm được chứng minh là giúp cho người học phát triển toàn diện: phát triển kỹ năng quan sát, kỹ năng nhận thức và tư duy, kỹ năng xử lý vấn đề,... đặc biệt là nâng cao ý thức cộng đồng. Đại học Keuka là đối tác uy tín của Khoa Quốc tế từ năm 2010 với chương trình liên kết quốc tế Quản lý.

Mã xét tuyển của chương trình Cử nhân Song bằng Marketing là QHQ 07, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 là 40 sinh viên.

ĐH Keuka tại Bang New York, Hoa Kỳ

Sinh viên theo học chương trình song bằng sẽ nhận được những lợi thế vượt trội. Bên cạnh việc nhận 2 tấm bằng Cử nhân đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội và đại học đối tác, sinh viên còn được học chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh (ngoại trừ một số ít môn thuộc khối kiến thức chung như giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất... học bằng tiếng Việt).

Khung chương trình và nội dung giảng dạy được phát triển bởi ĐHQGHN và trường đại học đối tác, với sự tham gia sâu của chuyên gia và doanh nghiệp, vì vậy gắn sát với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Môi trường học tại Khoa Quốc tế cũng đa dạng với giảng viên và sinh viên quốc tế đến từ 10 quốc gia trên thế giới.

Đặc biệt, sinh viên học chương trình song bằng sẽ được trải nghiệm 1 học kỳ tại nước ngoài tại trường đối tác nước ngoài là đơn vị đồng cấp bằng, với học phí không thay đổi so với khi học tại Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐHQGHN và PGS.TS Lê Trung Thành, Chủ nhiệm Khoa Quốc tế tại Lễ trao bằng Tốt nghiệp - ĐH Keuka, Hoa Kỳ

“Trong học kỳ này các em sẽ có cơ hội tiếp xúc với các thầy cô giảng viên và sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới, tiếp xúc với các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp đa quốc gia. Đó sẽ là trải nghiệm quốc tế tốt để giúp các em sau này dễ dàng thích nghi trong môi trường làm việc đa văn hóa.” - Cô Sumathi Paramasivam, Giảng viên cao cấp ĐH HELP (Malaysia) chia sẻ.

Toàn bộ chương trình đào tạo chất lượng cao bằng tiếng Anh

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tự hào là đơn vị tiên phong trong đào tạo đại học và sau đại học toàn bộ bằng tiếng Anh. Đến nay, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN đã hợp tác với gần 40 trường đại học quốc tế. Với đội ngũ giảng viên Việt Nam được đào tạo và tốt nghiệp tại các trường đại học nước ngoài uy tín và 20-25% giảng viên, học giả nước ngoài của các trường đối tác, chất lượng giảng dạy luôn được đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh 2 chương trình song bằng mới, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tiếp tục tuyển sinh 8 chương trình đại học bao gồm chương trình chính quy và chương trình liên kết quốc tế.

Các chương trình chính quy

Các chương trình liên kết quốc tế

Phụ huynh và thí sinh cần tư vấn thêm thông tin tuyển sinh xin liên hệ:

Văn phòng tuyển sinh khoa quốc tế

Nhà G8, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Bộ phận tuyển sinh, Phòng công tác học sinh sinh viên

Phòng 306, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: tuyensinh@khoaquocte.vn

Website: http://student.isvnu.vn

Hotline tư vấn tuyển sinh, học bổng Khoa Quốc tế - ĐHQGHN: 024. 3555 3555 | 0983 372 988 | 0379 884 488 | 0989 106 633 hoặc trực tiếp inbox Fanpage Khoa Quốc tế tại https://www.facebook.com/khoaquocte/

(Nguồn: ĐH Quốc gia Hà Nội)