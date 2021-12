“TikTok Khám phá New Zealand” là cuộc thi do ISB và Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức. Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 54 video với hơn 2,5 triệu lượt xem, tìm ra những gương mặt giành giải thưởng 100 triệu đồng.

Nơi hội ngộ những người trẻ thích du học New Zealand

Với mỗi bài thi, người tham gia chỉ cần theo dõi kênh TikTok “KFO - Chìa khóa du học New Zealand”, gửi ID tài khoản và video dự thi (dài từ 60-90s) theo chủ đề có sẵn và kèm hashtag #chiakhoaduhocnz (hoặc #chiakhoaduhocnewzealand) #studywithnz, #KFO. Qua cuộc thi, nhiều bạn trẻ chia sẻ họ có thêm cơ hội kết nối với những người bạn cùng đam mê du học, yêu thích đất nước New Zealand.

Đóng cổng nhận bài vào ngày 15/11/2021, BTC đã nhận 54 video với hơn 2,5 triệu lượt xem trên nền tảng Tiktok, thể hiện đa dạng chủ đề như: giới thiệu hoạt động nổi bật, địa danh nổi tiếng, tìm hiểu các trường đại học hàng đầu, bày tỏ ước mơ du học New Zealand...

Bà Tredene Dobson - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam chia sẻ: “Đại dịch đã tạo ra nhiều thách thức, nhưng thông qua những cuộc thi như thế này, chúng ta có cơ hội sẽ kết nối và chia sẻ những giá trị, mối quan tâm chung, bất chấp rào cản về địa lý.

Tôi đặc biệt yêu thích cách mà các bạn trẻ Việt Nam nhìn nhận về New Zealand. Chỉ trong 60s, các bạn đã thể hiện sự hiểu biết và tình cảm sâu sắc về đất nước, văn hóa, con người và đặc biệt là hệ thống giáo dục của New Zealand…Video của các bạn còn thể hiện được các đặc điểm nổi bật nhất của hệ thống giáo dục New Zealand. Đó chính là đổi mới và sáng tạo. Tôi hy vọng sẽ sớm được chào đón những bạn trẻ đầy triển vọng này ở New Zealand trong tương lai gần”.

Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, buổi trao giải đã được tổ chức dưới hình thức online vào sáng ngày 05/12/2021.

Sau chuỗi ngày chờ đợi, những chủ nhân của tổng giải thưởng 100 triệu đồng đã lộ diện.

Bạn Phan Khánh Ngân (@nanappoo) giành giải Nhất với video đầy sáng tạo: lồng ghép những câu hỏi và kiến thức khám phá New Zealand vào mô tuýp phần thi Đường lên đỉnh Olympia. Giải Nhì thuộc về bạn Ngô Hải Long (@longmen98) với video chia sẻ về ước mơ du học và có tổng lượt like và comment cao nhất trên TikTok. Với nội dung khai thác khía cạnh về lĩnh vực bảo vệ môi trường tại New Zealand, video của bạn Trần Mai Chi (@kemkem1309) đã thu về lượt tương tác cao nhất trên Fanpage KFO, đạt giải Ba.

Khánh Ngân chia sẻ về ý tưởng video của mình: “Các vlog đơn giản chỉ giới thiệu điều gì đó sẽ không đủ hấp dẫn, thu hút và làm mọi người nhớ đến. Tôi đã chọn mô phỏng một trong những chương trình truyền hình được yêu thích “Đường lên đỉnh Olympia” - nơi người xem có thể học thêm nhiều kiến thức mới. Hơn nữa, việc học và ghi nhớ một cách tự nhiên sẽ dễ dàng làm tăng tính nhận diện thương hiệu. Vì thế, tôi đã chọn cách hiển thị câu hỏi giống của chương trình này”.

Ông Ben Burrowes - Giám đốc khu vực châu Á ENZ gửi lời chúc đến những người chiến thắng: “Chúc mừng các bạn giành chiến thắng trong cuộc thi “Tiktok Khám phá New Zealand”. Các bạn đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu về đất nước xinh đẹp này và sản xuất ra những video vô cùng tuyệt vời. Tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực đó”.

