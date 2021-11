20/11 là ngày cả nước tri ân những người thầy đã mang ngọn lửa tri thức đến với biết bao thế hệ. Sau đây là những câu chúc bằng tiếng Anh hay nhất mà bạn có thể gửi tới các thầy cô của mình.

“On November 20th, i wish teachers good health and success!”

Nhân ngày 20/11, em chúc thầy/ cô luôn khỏe mạnh và thành công!

“Happy Vietnamese Teachers’ Day! We are grateful to you every day!”

Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam! Chúng em luôn luôn biết ơn thầy/ cô!

“Good teachers are hard to find and we were really lucky to have you as our teacher.

You made us want to become better students and better persons. That means a lot. Happy Teacher’s Day!”

Rất khó để tìm được người thầy giỏi và chúng em thực sự may mắn khi đã tìm được thầy/ cô. Thầy/ cô đã khiến chúng em muốn trở thành những học trò tốt hơn, những con người tử tế hơn. Điều đó rất có ý nghĩa với chúng em. Chúc mừng thầy cô nhân ngày nhà giáo!

“A Great thanks to you! You are our teachers who give us recommendations and dreams to build our life!”

Xin cảm ơn thầy/ cô! Người đã đem đến cho chúng em những lời khuyên và ước mơ để vun đắp cuộc đời!

“Teachers! It is not only on November 20th that i remember you. For me, every day is November 20th. I wish you would be happly forever”.

Không chỉ ngày 20/11 em mới nhớ về thầy/ cô. Đối với em, ngày nào cũng là 20/11. Em mong thầy/ cô sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc!

“Thank you for teaching us how to read and write. Thank you for teaching us many good things. On November 20, i wish my teachers always success and happiness!”

Cảm ơn thầy/ cô đã dạy em cách đọc và viết. Cảm ơn thầy/ cô đã dạy cho em thật nhiều điều hay. Nhân ngày 20/11, em chúc thầy/ cô luôn mạnh khỏe và thành công!

“Thank you teacher for loving us like a mother. Wishing your teacher 20/11 beautiful, good job and always loved by students!”

Cảm ơn cô đã yêu thương em như mẹ ruột. Chúc cô ngày 20/11 luôn xinh đẹp, thành công và được nhiều học sinh yêu mến!

“On the occasion of Vietnamese Teachers’ Day, i would like to thank you for infusing me with valuable knowledge. Wish the teacher was always as young and enthusiastic as they are now!”

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin cảm ơn thầy/ cô đã dạy cho em nhiều kiến thức vô giá. Mong thầy/ cô sẽ luôn tươi trẻ và tràn đầy nhiệt huyết như bây giờ.

“Thank you for teaching me a subject i thought i could never understand or be interested in. Thank you for making learning fun!”

Cảm ơn thầy/ cô đã giúp em thích những môn học mà em nghĩ sẽ không bao giờ hiểu và hứng thú. Cảm ơn thầy/ cô vì đã khiến việc học trở nên thú vị!

“It’s been a major honor to be able to attend your classes. You taught us in the most possible friendly way! Thank you for being kind to us!”

Thật vinh dự khi em được là một phần trong lớp học của thầy/ cô. Thầy/ cô đã dạy cho chúng em rất nhẹ nhàng, thân thiện. Cảm ơn thầy/ cô vì đã luôn đối xử tốt với chúng em!

“You are the one who brings the light of kowledge to me. I love you so much!”

Thầy/ cô là người đã mang lại ánh sáng tri thức cho em. Em yêu thầy/ cô rất nhiều!

Thời Vũ (Tổng hợp)

Tranh vẽ trên bảng phấn tri ân thầy cô của học trò xứ Thanh Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, học sinh Trường THPT Triệu Sơn 1 (Thanh Hóa) đã vẽ lên bảng những “siêu phẩm” bằng phấn để tri ân thầy cô giáo.