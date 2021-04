Gần 2 năm qua, hình ảnh người chiến sĩ công an ngân nga tiếng hát bên cây đàn guitar đã quá quen thuộc với các nhân viên, em nhỏ tại Trung tâm Hướng nghiệp và Từ thiện Đà Nẵng.

Người ấy là trung úy Lê Hoàn - công tác ở Đội An ninh Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng).

Lớp học đặc biệt

Tối 13/4, Trung tâm Hướng nghiệp và Từ thiện Đà Nẵng ở phường Hòa Qúy (quận Ngũ Hành Sơn) rộn ràng hơn mọi ngày. Ở căn phòng nhỏ tầng 2, trung úy Hoàn đang miệt mài chỉ từng nốt nhạc cho các em.

Lớp học của trung úy Hoàn được duy trì gần 2 năm qua

Lớp học đàn guitar miễn phí của trung úy trẻ được mở từ tháng 9/2019, với 8 thành viên, phần lớn là các em nhỏ có khiếm khuyết, hoàn cảnh khó khăn.

Bất kể nắng hay mưa, đều đặn mỗi tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, trung úy Hoàn lại sắp xếp công việc, dành khoảng 2h hướng dẫn các em nhỏ học đàn. Sau gần 2 năm mở lớp, người thầy giáo này đã truyền cảm hứng âm nhạc, tiếp thêm tinh thần lạc quan, yêu đời, giúp các em vượt qua mặc cảm trong cuộc sống.

Nói về cơ duyên được làm giáo viên của những học sinh đặc biệt, anh Hoàn cho biết, sau nhiều lần tham gia công tác từ thiện, gặp gỡ các em tại trung tâm anh thấy nhiều em rất thích văn nghệ. Bên cạnh đó, ngoài những giờ học nghề, các em thường khá lặng lẽ. Thấy vậy, anh Hoàn nảy ra ý nghĩ dạy đàn guitar để đem lại niềm vui cho các em.

“Sau đó, tôi đặt vấn đề với lãnh đạo trung tâm và được đồng ý. Khi tôi thông báo nhiều em rất vui và đăng ký học. Để có đàn cho các em học, tôi đi vận động bạn bè và một số mạnh thường quân mua được 3 cây đàn mới”, anh Hoàn nhớ lại.

Anh kể, ban đầu việc dạy đàn cho các em gặp khá nhiều khó khăn. Với người bình thường, học 3 tháng có thể tự đàn tự hát một số bài cơ bản, còn với các em trung tâm, việc này không dễ.

"Có bạn mới tập được 1 - 2 tuần đã bỏ cuộc, nhưng cũng có một số bạn tập không được, tay bị run vẫn muốn học đàn. Tôi ấn tượng nhất là Vân Anh và Hiếu, thấy 2 em tay run, tôi năn nỉ nghỉ vì sợ ảnh hưởng khi học nhưng các em vẫn quyết tâm theo học khiến tôi xúc động.

Bây giờ tay các em đỡ run hơn, đánh tốt hơn. Từ đó, tôi nghĩ đôi khi việc học đánh đàn còn là vật lý trị liệu cho các em", trung uý Hoàn nói và cho biết mong muốn nhờ tiếng đàn sẽ giúp các em xóa tan được e ngại bản thân, lạc quan hơn trong cuộc sống.

Rèn tính kiên nhẫn nhờ học đàn

Chia sẻ về người thầy của mình, Kiều Oanh (quê Quảng Nam) cho biết, ngoài những buổi học, các em được anh Hoàn chia sẻ nhiều câu chuyện trong cuộc sống.

Lớp học tiếp thêm động lực, ý chí cho những bạn trẻ kém may mắn

“Anh Hoàn rất hiền, chúng em quý anh ấy lắm, nhờ những buổi học thế này giúp bọn em có thêm tinh thần tốt để nỗ lực hơn trong cuộc sống”, Oanh bày tỏ.

Em Trương Quang Hiếu chia sẻ: “Em đam mê guitar từ nhỏ song không được ai chỉ bày. Nay được thầy Hoàn đến dạy miễn phí, dù không nhìn rõ được từng chữ, nốt nhạc, dây đàn nhưng với sự giúp đỡ tận tình của thầy, những bài học guitar dễ dàng hơn. Học đàn không chỉ giúp em giải trí mà còn rèn luyện được sự kiên nhẫn”.

Ông Lê Tấn Hồng - Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp và Từ thiện đánh giá đây là hoạt động hiệu quả, tạo cho các em sự tự tin, mạnh dạn trong sinh hoạt cộng đồng.

Tuy chưa trải qua trường lớp đào tạo về âm nhạc nào nhưng trung úy Lê Hoàn đã viết khoảng 30 tác phẩm. Các sáng tác của anh chủ yếu tuyên truyền, cổ động xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Trong đó, ca khúc “bài ca sinh viên công an tình nguyện” do anh sáng tác đạt giải 3 Trung ương hội sinh viên và giải B do Bộ Công an bình chọn năm 2020.

Hồ Giáp