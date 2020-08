“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn” - Nhà sáng lập Virgin Group, Richard Branson chia sẻ.

Phải chăng đây chính là lý do nhiều người chủ động tìm kiếm “mentor” - những cố vấn giúp mài giũa tài năng và kiến thức trên hành trình xây dựng sự nghiệp?

Vì sao doanh nhân nào cũng cần cố vấn?

Trên thương trường, những người thành công luôn hiểu được vai trò của người cố vấn. Đó là những người sẵn sàng “đặt cược” vào bạn, không chỉ giúp bạn trau dồi kiến thức, kỹ năng quan trọng, cùng nhìn nhận thị trường một cách khách quan, mà còn mang đến cho bạn những cơ hội phát triển mang tính bước ngoặt. Một người cố vấn tốt không chỉ là tiền bối với kinh nghiệm uyên thâm mà còn là một người đồng hành, giúp bạn đi từ điểm xuất phát đến vị trí ao ước trong công việc nhanh hơn người khác.

Nhận thức được điều này, nhiều bạn trẻ đã chủ động tìm kiếm cố vấn ngay từ những năm đầu sự nghiệp.

Theo báo cáo của Gallup, có đến 59% Millennials cho rằng cơ hội học hỏi và phát triển là yếu tố quan trọng khi họ cân nhắc ứng tuyển vào một công ty. Và việc tổ chức các khóa đào tạo, cung cấp cơ hội phát triển nghề nghiệp có hiệu quả giữ chân nhân viên trẻ chiếm tới 86%. Điều này càng chứng tỏ nhu cầu được học hỏi và được tham vấn khi đi làm.

Cố vấn là người sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ bạn đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp.

Đáp ứng nhu cầu “tìm thầy” chính là phương pháp đào tạo OJT, viết tắt của cụm On-the-job training. Đây là một trong những điều mà nhiều bạn trẻ mong đợi khi tìm kiếm một công việc bởi OJT nghĩa là đào tạo bài bản thông qua công việc thực tế.

Với OJT, người trẻ tìm thấy những cố vấn dẫn dắt mình trên lộ trình phát triển sự nghiệp.

Với những ai theo đuổi các môi trường khắc nghiệt, điều cốt yếu để thành công là được cận kề một cố vấn tốt.

Nhu cầu tìm được cố vấn và được OJT càng lớn hơn đối với các bạn trẻ dám dấn thân trong lĩnh vực Bất động sản, Bảo hiểm - Tài chính, Dịch vụ. Sở dĩ những người làm trong các ngành này cần cố vấn bởi rất nhiều doanh nhân thành công đã từng có xuất phát điểm như vậy (Warren Buffett, Joseph Safra…). Các bạn trẻ càng sẵn sàng chinh phục thử thách và chủ động vận hành doanh nghiệp, càng cần học hỏi để trau dồi phát triển kiến thức, kỹ năng và tư duy nhạy bén.

Là một người từng trải trong lĩnh vực Bảo hiểm, bạn Đăng Quang (sống tại TP.HCM) chia sẻ: “Tôi thấy nhiều bạn trẻ rất chủ động tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Họ luôn nhiệt huyết, luôn biết cách phản biện để bảo vệ quan điểm và có bí quyết thu hút khách hàng riêng. Bản thân tôi nhớ mãi câu nói của một người anh đã dẫn dắt tôi từ những ngày đầu: Chỉ sợ không chịu học chứ không sợ thiếu thầy giỏi, vì cứ mỗi lần được tiếp xúc với một người lớn kinh nghiệm hơn trong nghề, tôi lại được nghe một câu chuyện hay”.

Đi tìm cố vấn rồi lại trở thành… cố vấn

Không chỉ tìm cố vấn, bạn cũng nên trở thành cố vấn của một ai đó để thực sự phát triển toàn diện. Bởi muốn tạo nên sự nghiệp lớn, bạn không thể chỉ dựa vào cá nhân hay dựa vào những người đi trước, mà còn cần cả những người đi sau. Trong lĩnh vực Bảo hiểm - Tài chính, nhiều bạn trẻ đã tìm được những cố vấn tận tâm đồng thời chia sẻ được kiến thức kinh nghiệm của mình cho các thế hệ kế cận nhờ mô hình The Gallerie by Prudential.

Các cố vấn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ tại The Gallerie by Prudential.

The Gallerie by Prudential là nơi quy tụ nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tài chính nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng, được các bạn trẻ ở các thành phố lớn quan tâm, tìm kiếm cơ hội. Trong lộ trình phát triển tại The Gallerie, các bạn trẻ có cơ hội học tập và tích lũy kinh nghiệm từ thực tế. Không chỉ có 1 mà mỗi người sẽ có 3 cố vấn dạn dày kinh nghiệm đồng hành, dẫn lối và khích lệ tinh thần trên chặng đường theo đuổi ước mơ trở thành chủ doanh nghiệp.

Được đào tạo, học hỏi, và trực tiếp va chạm thực tế dưới sự dẫn dắt của 3 cố vấn suốt lộ trình 24 tháng, các bạn trẻ có thêm khả năng trở thành những Chuyên Viên hoạch định tài chính chuyên nghiệp. Các bạn không chỉ được theo đuổi niềm đam mê kinh doanh, mà còn liên tục được trau dồi, chỉ dẫn để thực sự bứt phá trong ngành Bảo hiểm - Tài chính.

Từ Prudential, nhiều người đã thành công trong ngành và giờ đây tiếp tục truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ.

Xem thêm chi tiết về chương trình The Gallerie by Prudential tại: https://www.prudential.com.vn/vi/our-people/chuyen-vien-hoach-dinh-tai-chinh-pruplanner/

(Nguồn: Prudential)