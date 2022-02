Công an TP Dĩ An xác định sự việc nam sinh bị trói tay và cướp tài sản trong KTX ĐH Quốc gia TP.HCM là chuyện dàn dựng.

Liên quan đến sự việc "sinh viên bị trói tay cướp tài sản" trong ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã vào cuộc điều tra.

Qua xác minh, công an TP Dĩ An cho biết đây không phải là vụ việc cướp tài sản như nam sinh khai. Công an xác định chính nam sinh này dàn dựng chuyện trói tay, bị trấn lột trong ký túc xá.

Trước đó, một clip lan truyền trên các diễn đàn của sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM ghi lại cảnh một nam sinh viên bị trói hai tay. Lúc này, nam sinh nhờ mọi người xung quanh và bảo vệ tòa nhà cắt dây trói.

Nam sinh kể bị trói tay cướp điện thoại trong ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM

Trong clip, nam sinh kể không nhớ mặt người đã trói tay mình, chỉ nhớ có hình dáng cao cao. Điều lạ dù mang rất nhiều đồ trong balo như máy tính xách tay, ví tiền nhưng kẻ trói tay nam sinh chỉ lấy chiếc điện thoại.

"Con không nhớ mặt, con vừa bước ra khỏi thang máy lầu 2 khựng lại, sau đó bị lôi vào trong cầu thang thoát hiểm. Nó giật ba lô của con. Con vừa la lên là nó lấy của con cái điện thoại, còn laptop thì còn. Ở trong này lúc đó không có đèn. Đó là một người có dáng cao cao"- nam sinh kể.

Trong lúc này các bạn trong KTX tìm dao, kéo để cắt dây bị trói ở tay cho nam sinh. Clip được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn sinh viên, ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM khiến nhiều sinh viên hoang mang, lo lắng về an ninh, an toàn trong ký túc xá.

KTX ĐH Quốc gia TP.HCM lớn nhất cả nước với sức chứa hơn 60.000 sinh viên. Sau thời gian được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến chống dịch Covid-19, ký túc xá này vừa được trả lại cho sinh viên khi học trực tiếp.

Minh Anh