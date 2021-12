Giải thưởng Multicultural Youth Awards do The Korea Times tổ chức nhằm mục đích khuyến khích sinh viên có nguồn gốc đa văn hóa, những người gặp khó khăn do rào cản văn hóa và phân biệt đối xử. Năm nay, lễ trao giải diễn ra tại Trung tâm Báo chí Hàn Quốc ở Seoul và nhận được video phát biểu chúc mừng của Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum. Ông nói: "Nhờ các em có nguồn gốc đa văn hóa, sự hòa nhập và đa dạng của xã hội chúng ta đang phát triển. Mỗi người trong số các em đều là những thành viên quý giá của xã hội chúng ta". Thủ tướng Kim cũng khẳng định Chính phủ sẽ xem xét kỹ hơn những khó khăn mà trẻ em phải đối mặt và tạo ra một bầu không khí xã hội nơi tất cả đều có thể hưởng lợi theo chính sách của chính quyền về đa văn hóa. Còn Bộ trưởng Bình đẳng giới & Gia đình Chung Young-ai nói: "Chúng tôi vô cùng xúc động trước những câu chuyện của các học sinh đoạt giải, bao gồm cả người đoạt giải thưởng lớn Yang Geun -mo".