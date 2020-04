Sở hữu bảng thành tích “đẹp từng centimet” cùng năng lực “vạn người mê”, 3 chủ nhân các suất học bổng toàn phần 36.500 USD/suất/năm của Viện Kinh doanh Quản trị, Đại học VinUni đã phản ánh triết lý đánh giá con người một cách toàn diện của trường này

Lê Linh Đan - đạt điểm SAT Toán học tuyệt đối sau 2 tháng tự học

Điểm chung của 3 chủ nhân học bổng toàn phần ngành Quản trị Kinh doanh là các em đều là những “sát thủ tiếng Anh” - một điều kiện cần để có thể theo học với các giáo sư hàng đầu nước Mỹ tại VinUni. Riêng Lê Linh Đan, nữ sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi dù chưa từng một ngày học thêm em vẫn đạt 8,0 IELTS và 1.500 SAT.

Chứng chỉ SAT được coi là “tấm vé vào cửa” của các trường đại học Mỹ. Với mức điểm 1.500, Linh Đan “dư dả” để ứng tuyển vào các trường top 50 của nền giáo dục hàng đầu thế giới. Đặc biệt, với điểm số tuyệt đối 800/800 SAT Toán học, nữ sinh Nghệ An được đánh giá là có khả năng tuyệt vời trong phân tích và giải quyết vấn đề một cách logic. Điểm SAT Toán học tuyệt đối còn đưa Linh Đan “đứng chung” với nhóm 25% những sinh viên xuất sắc tại những trường top đầu thế giới như Harvard, Princeton hay MIT…

Linh Đan (đứng hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) cùng đội tuyển HSG Quốc gia môn Anh lớp 12

Thông thường, để cầm trong tay chứng chỉ SAT, học sinh Việt Nam phải “cày ngày cày đêm” tối thiểu 6 - 8 tháng. Nhưng Linh Đan tiết lộ, cô thi SAT chỉ sau… 2 tháng tự học. Một phần là nhờ điểm Toán luôn trên 9,0 của Đan trong những năm học cấp 3.

Chia sẻ về lý do từ bỏ dự định đi du học và chọn VinUni, nữ sinh xứ Nghệ cho biết cô được truyền động lực từ bố, một cán bộ quân đội, cũng là một “fan” lớn của Tập đoàn Vingroup.

“Bố giúp em hiểu rằng VinUni là một thiết kế hoàn hảo, nơi mang tầm nhìn toàn cầu áp dụng cho giáo dục Việt Nam”, Linh Đan tin tưởng. “Với sự đầu tư tâm huyết, bài bản cùng sự đồng hành của các đối tác Cornell và UPenn, VinUni sẽ giúp hiện thực hóa ước mơ của những người Việt Nam có khát khao cống hiến.”

Nguyễn Trần Phương Linh - “cô gái nghìn đô” từng lên Vogue Italy

Cùng với mục tiêu phải giành học bổng của VinUni để được “du học trường Ivy League Mỹ ngay tại Việt Nam” cũng như... tiết kiệm tiền cho gia đình, Nguyễn Trần Phương Linh, học sinh Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, đã đặt quyết tâm 200% cho “lựa chọn cuối cùng” của mình.

Phương Linh chia sẻ, muốn học Quản trị Kinh doanh để phát triển nhãn hiệu thời trang riêng của bản thân và một chuỗi bán lẻ trong tương lai

Giống như rất nhiều học sinh chuyên khác, Phương Linh cũng lên kế hoạch du học ngay từ năm đầu cấp 3. Em đã tích góp cho mình một bảng thành tích đáng nể: Điểm trung bình lớp 10, 11 lần lượt là 8,7 và 9,1; IELTS 8,5; Huy chương Bạc Olympic Tiếng Anh cấp Quốc gia…

Ấn tượng hơn, nữ sinh chuyên Anh còn là thành viên Ban tổ chức Evandria - dự án nhằm quảng bá những giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử của người Việt đến với bạn bè quốc tế, Đại sứ cho Girl Up Vietnam - tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ quyền lợi cho trẻ em gái... Đặc biệt, nhờ niềm đam mê với thời trang và tư duy sáng tạo vượt trội, Phương Linh từng được xuất hiện trên phiên bản online của tạp chí Photo Vogue Italy danh tiếng. “Bảng vàng” thành tích giúp Phương Linh giành một suất học bổng của London College for Fashion and Design - một trong những đơn vị đào tạo về thiết kế hàng đầu Anh quốc.

“Bộ trang phục do Phương Linh thiết kế nằm trong bộ sưu tập “Identity” xuất hiện trên Vouge Italy phiên bản điện tử tháng 3/2019 (Nhiếp ảnh gia Thạch Minh Hiếu thực hiện)”

Tuy nhiên, sau khi tham gia Hội thảo “Talents made in Vietnam” do Đại học VinUni tổ chức, Phương Linh đã xác định được “hướng đi của cuộc đời mình”.

“VinUni không phải là lựa chọn đầu tiên nhưng là lựa chọn cuối cùng của em. Cũng vì thế em đã ‘đặt cược’ 200% khi nộp hồ sơ”, Phương Linh tự tin. “Em muốn học Quản trị Kinh doanh để phát triển nhãn hiệu thời trang riêng của bản thân và một chuỗi bán lẻ trong tương lai.”

Phương Linh cũng bộc lộ năng khiếu làm kinh tế “không đợi tuổi” khi cộng tác với nhiều nhà thiết kế và hãng thời trang nổi tiếng. Biệt danh “cô gái nghìn đô” ra đời chính từ những khoản thu nhập “khủng” nhờ các dự án kinh doanh của nữ sinh gốc Thái Bình.

“Linh đặc biệt có ý chí tự lập và dám nghĩ lớn. Nếu gia nhập VinUni, em sẽ là một đại sứ quan trọng cho thế hệ nữ sinh viên mới của Việt Nam”, GS. Rohit Verma, Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni đánh giá sau khi Linh đạt điểm tuyệt đối phần phỏng vấn trực tiếp.

Phan Hải Đăng - chàng trai “luôn hà khắc với bản thân”

Những người biết Phan Hải Đăng, nam sinh Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) đều nhận xét ngắn gọn: “con nhà giàu vượt... sướng”, khi gia đình thuộc loại “có điều kiện” ở đất Hà thành.

Bố mẹ Đăng có cách dạy con rất đặc biệt. “Em được dạy rằng tất cả những gì gia đình đang có đều là công sức lao động vất vả của bố mẹ”, Đăng tâm sự. “Thứ duy nhất bố mẹ cho em là cơ hội học hành. Còn tiền bạc thì từ nhỏ, ngay cả những khoản tiêu vặt em cũng phải làm việc mới có.”

Được chuẩn bị từ bé để trở thành “công dân toàn cầu” với mục tiêu du học, nhưng Phan Hải Đăng đã chọn VinUni

Được rèn luyện tính tự lập từ bé nên chàng trai sinh năm 2002 tự nhận là “luôn hà khắc với bản thân” này có những suy nghĩ rất già dặn. Cậu chia sẻ, từ nhỏ đã học được cách tự học, tự chăm sóc bản thân, tự xây dựng các mục tiêu cho tương lai và tìm cách thực hiện chúng.

Quả thực, bố mẹ Đăng chưa bao giờ phải lo lắng về cậu con trai đang theo học tại ngôi trường cấp 3 top đầu Thủ đô. Ngay cả việc Đăng được 4 trường Đại học ở Úc xem xét cấp học bổng, các phụ huynh cũng chỉ biết khi “mọi chuyện đã rồi”.

Được chuẩn bị từ bé để trở thành “công dân toàn cầu” với mục tiêu du học, nhưng Đăng lại tiếp tục khiến bố mẹ bất ngờ khi quyết định từ bỏ học cơ hội bổng Úc để nộp hồ sơ vào ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học VinUni. Đặc biệt, Đăng còn xuất sắc rinh về suất học bổng toàn phần trị giá 36.500 USD/năm (hơn 850 triệu đồng) với nhận xét được hội đồng tuyển sinh ghi đậm trong hồ sơ: “Học rất giỏi, kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo tuyệt vời!”.

“Mục đích lớn nhất của đi du học là để tiếp cận nền giáo dục tốt hơn. Nhưng khi tìm hiểu sâu về tầm nhìn đưa giáo dục Việt Nam đạt đẳng cấp thế giới của VinUni, em hoàn toàn tin rằng trường chính là một môi trường giáo dục mà em mong muốn. Hơn nữa, các trường ở Úc hay ở Mỹ sẽ không có sự chuẩn bị về kiến thức kinh tế, xã hội Việt Nam bằng chính các trường Việt Nam”, nam sinh 18 tuổi lý giải cho lựa chọn “không giống ai” của mình.

Trường đại học VinUni vừa công bố danh sách các ứng viên xuất sắc nhận học bổng toàn phần cho vòng tuyển sinh sớm 2020. Đây là những ứng viên đã vượt qua các vòng xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn bởi các giáo sư, chuyên gia đầu ngành đến từ Cornell và Penn - hai đối tác chiến lược của VinUni. Theo đánh giá của Hội đồng tuyển sinh, các ứng viên này không chỉ chứng tỏ năng lực học tập mà còn thể hiện ấn tượng khả năng lãnh đạo, dẫn dắt xuất sắc, quyết đoán và có niềm tin mãnh liệt vào mục tiêu của mình. "Chúng tôi hiểu năng lực và tin tưởng ở tiềm năng của các thí sinh Việt Nam. Năm học đầu tiên, tôi và các giáo sư viện trưởng cam kết chịu trách nhiệm về chất lượng từng sinh viên được mời nhập học" - GS. TS. Rohit Verma, Hiệu trưởng trường ĐH VinUni cam kết. Các ứng viên xuất sắc này sẽ nhận học bổng toàn phần trị giá hơn 850 triệu đồng/năm (tương đương 36.500 USD).

Minh Tuấn