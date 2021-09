Công chúa Elisabeth (19 tuổi), người thừa kế ngai vàng nước Bỉ, sẽ đến học ngành Lịch sử và Chính trị tại ĐH Oxford sau khi hoàn tất khóa học tại một trường đặc biệt ở xứ Wales, được mệnh danh là “Hogwarts cho dân Hippies”.

Ngôi trường đặc biệt mà công chúa Elisabeth từng theo học có tên The United World College of the Atlantic (UWC). Khuôn viên của trường chính là lâu đài St. Donat được xây dựng từ thế kỷ XII.

Hiện nay, lâu đài này thuộc quản lý của quận Vale of Glamorgan, xứ Wales. Chính vì sự cổ kính và bí ẩn của mình, UWC thường được so sánh với ngôi trường phù thủy Hogwart trong bộ truyện nổi tiếng Harry Potter.

Cổng vào của UWC Atlantic College

Tại ngôi trường này, khóa Tú tài Quốc tế (IB) có học phí lên tới 95.000 USD trong hai năm. Không chỉ có công chúa nước Bỉ, UWC còn chiếm được niềm tin của nhiều thành viên hoàng gia khác tại châu Âu.

Công chúa Leonor (15 tuổi) của Tây Ban Nha và công chúa Hà Lan Alexia (16 tuổi) đều theo học các lớp Tú tài Quốc tế (IB) trong 2 năm tại UWC. Cha của Aleixa là Vua Wilem-Alexander, Nữ hoàng Elizabeth II và Nữ hoàng Noor của Jordan,… cũng đều từng theo học tại ngôi trường này.

Quang cảnh khu vườn của UWC Atlantic College

“Trường UWC thành lập từ năm 1962 bởi nhà giáo dục người Đức Kurt Hahn. Lý tưởng ban đầu của ông là lập ra ngôi trường có thể hàn gắn những vết thương từ thời kỳ Chiến tranh lạnh.

Những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới không phân biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo, thể chế chính trị có thể cùng chung sống và học tập, qua đó sẽ thấu hiểu nhau hơn”, tờ Insider cho biết.

Từ đó đến nay, UWC đã thành lập hơn 18 cơ sở trên 4 lục địa, với hơn 10.750 học sinh theo học mỗi năm. Một ngày học tập tại UWC có 4 ca, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Thời gian còn lại trong các buổi chiều tập trung để học sinh tự phát triển bản thân.

Một số chương trình tại UWC không thể tìm thấy ở các ngôi trường khác bao gồm giảng dạy về vấn đề môi trường, về các bất bình đẳng trong xã hội và chủ nghĩa dân tộc.

Phòng ăn tại UWC Atlantic College

Lãnh đạo trường UWC luôn hướng đến bình đẳng giữa các học sinh, bất kể họ có đến từ tầng lớp nào trong xã hội. Tại đây, các thành viên hoàng gia cũng sẽ ngang hàng với những học sinh bình thường khác. Thậm chí, các giáo viên còn gọi học sinh trực tiếp bằng tên riêng để tránh sự phân cấp điển hình trong hệ thống giáo dục cổ điển.

“Tại UWC, bạn dễ dàng được thấy một công chúa ngồi cùng bàn học với một bạn nhỏ là người tị nạn. Hai năm tại đây sẽ là trải nghiệm tích cực cho cuộc sống sau này của các em”, hiệu trưởng nhà trường, ông Peter T. Howe nói.

Hàng năm, nhà trường cũng từ chối công bố kết quả thi Tú tài quốc tế (IB) của học sinh vì cho rằng đây không phải là thước đo để đánh giá thành công trong việc dạy và học.

Thời Vũ (Theo Insider)

