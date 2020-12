Chiều qua (30/11), đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã có cuộc làm việc với UBND huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường và vi phạm đạo đức nhà giáo.

Buổi chào cờ của thầy trò Trường Tiểu học và THCS thị trấn Mường Lát.

Mường Lát là huyện biên giới với điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Do đó, việc bảo đảm các điều kiện dạy và học, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ngành giáo dục địa phương và Bộ GD-ĐT đặc biệt quan tâm.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác cho hay, qua nghe báo cáo và nắm bắt thực tế, trên địa bàn huyện Mường Lát hiện không xảy ra tình trạng mất an toàn, an ninh trường học cũng như vi phạm đạo đức nhà giáo.

Tuy nhiên, đoàn công tác lưu ý địa phương vẫn cần nâng cao sự cảnh giác, có sự chuẩn bị bởi các yếu tố có thể là tác nhân luôn tiềm ẩn khi một số trường học gần sông, suối, còn không có tường rào bao quanh. Đặc biệt, hiện, trên địa bàn, phần lớn các trường không có nhân viên bảo vệ, kể cả trường ở khu vực thị trấn. Điều này khiến các trường gặp khó khăn về việc bảo vệ tài sản trường học, đảm bảo an toàn và sức khỏe của học sinh.

Ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học viên, sinh viên (Bộ GD-ĐT) và đoàn công tác của Bộ kiểm tra việc thực hiện các nội dung tại một số trường học.

Ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học viên, sinh viên cho hay, thời gian tới, các trường cần tiếp tục chú trọng, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động ngoại khóa để phòng tránh vi phạm pháp luật. Cùng đó, tăng cường giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh về phòng cháy, chữa cháy, tai nạn đuối nước; rà soát điều kiện cơ sở vật chất, tường rào có thể gây nguy hiểm cho học sinh...

Tại đây, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT trao tặng ngành GD-ĐT huyện Mường Lát sách giáo khoa, thiết bị dạy học, tạp chí, đồ chơi cho trẻ mầm non với tổng số tiền lên tới 140 triệu đồng.

Trước đó, đoàn công tác Bộ GD-ĐT cũng đã trao 20 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh Trường Tiểu học và THCS thị trấn Mường Lát và 10 suất học bổng cho học sinh là người dân tộc, có thành tích học tốt của Trường THPT Mường Lát. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

