Kết thúc năm học 2019-2020 toàn quốc hiện có 15.461 nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non (sau đây gọi là trường mầm non), 23.960 điểm trường lẻ, so với năm học trước giảm 40 trường (giảm 159 nhà trẻ và trường mẫu giáo, tăng 119 trường mầm non), giảm 2.278 điểm trường lẻ, với tỷ lệ bình quân 1,39 trường mầm non/đơn vị hành chính cấp xã, tỷ lệ điểm trường lẻ/trường mầm non là 1,55 (chủ yếu ở các vùng, khu vực miền núi). Hiện nay, toàn quốc có 3.180 trường mầm non ngoài công lập (tỉ lệ 20,6%, tăng 144 trường), chăm sóc cho 1.172.967 trẻ (tỷ lệ 22,1%); nhiều tỉnh có tỷ lệ trường mầm non ngoài công lập (MN NCL) cao, tập trung ở các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ. Tỉnh có tỷ lệ trường MN NCL cao như: Hà Nội 30%, Hải Phòng 28,3%, Đà Nẵng 65,9%, Quảng Nam 19,4%, Quảng Ngãi 19,1%, Bình Định 20,9%, Khánh Hòa 20,4%, Ninh Thuận 26,4%, Bình Thuận 20,3%, Bình Dương 71,1%, Đồng Nai 36,2%, TP Hồ Chí Minh 65,5%, Bà Rịa-Vũng Tàu 40,5%... Tuy nhiên, tỷ lệ huy động trẻ em mầm non học tại các cơ sở GDMN ngoài công lập chưa đạt theo mục tiêu đến năm 2020 của Đề án PTGDMN giai đoạn 2018-2025 (Quyết định số 1677/QĐ-TTg), còn nhiều tỉnh có tỉ lệ trường mầm non NCL rất thấp[ Mục tiêu huy động trẻ em MN NCL đến năm 2020 là: 25%; Tỉnh có tỷ lệ trường MN NCL dưới 10% gồm: Hậu Giang 2,3%, Đồng Tháp 5,3%, An Giang 9,1%, Vĩnh Long 9,2%, Trà Vinh 8,2%, Tiền Giang 8,6%, Hà Tĩnh 7,2%, Quảng Bình 7%, Thanh Hóa 4,8%, Hòa Bình 3,2%, Điện Biên 1,8%, Hà Nam 4,2%, Nam Định 2,1%, Ninh Bình 4,6%, Cao Bằng 0,5%, Bắc Kạn 0,8%...], toàn quốc có 13 tỉnh có dưới 10 trường mầm non NCL, trong đó tỉnh Hà Giang, Lai Châu chưa có trường mầm non NCL. Ngoài hệ thống trường mầm non, cấp học mầm non có 15.914 cơ sở nhóm/lớp độc lập tư thục, tăng 240 cơ sở so với năm học trước. Một số địa phương vẫn còn nhiều phòng học tạm như: Hà Giang: 249 phòng, Tuyên Quang: 172, Bắc Giang: 216, Điện Biên: 463, Sơn La: 287, Ninh Bình: 232, Thanh Hóa 471… gây ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng chăm sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ.