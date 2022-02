Có hàng nghìn F0 xuất hiện mỗi ngày, ngành giáo dục tỉnh Nghệ An đã linh hoạt trong việc dạy học trực tiếp và trực tuyến.

Trước diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp với hàng trăm ca F0 mỗi ngày, UBND TP Vinh (Nghệ An) công bố 22/25 phường, xã nằm trong vùng đỏ cấp độ 4. Học sinh mẫu giáo, lớp 1 đến lớp 6 đều phải nghỉ học trực tiếp sang trực tuyến với số lượng gần 5 vạn học sinh.

Hôm nay 16/2, Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Ân (TP Vinh) Bành Thị Thúy Hà cho biết, các em lớp 6 được phép nghỉ học trực tiếp để học online ở nhà. Riêng học sinh khối 7, 8, 9 đã được tiêm vắc xin thì đều được học trực tiếp tại nhà trường.

“Đến nay toàn trường có 8 F0 xuất hiện ở 3 lớp học, vậy nhưng công tác dạy học trực tiếp vẫn được ưu tiên. Những lớp có học sinh test xuất hiện F0 thì cho nghỉ ở nhà học trực tuyến. Việc học trực tiếp luôn được ưu tiên hàng đầu, tuy nhiên tuỳ tình hình thực tế để đảm bảo công tác phòng, chống dịch được hiệu quả nhất cho học sinh và giáo viên” – cô Hà thông tin.

Học sinh Trường THCS Nghi Ân (TP Vinh) tiêm vắc xin ngừa Covid-19

Cũng theo cô Hà, những học sinh F0 sẽ được cách ly theo dõi và điều trị tại nhà. Sau khi có kết quả âm tính sẽ tiếp tục theo dõi 1 tuần tiếp theo. Riêng học sinh trong lớp là F1 sẽ chuyển sang học trực tuyến 1 tuần đầu. Sau thời gian này, nếu âm tính thì sẽ chuyển sang học trực tiếp, nếu vào diện F0 thì sau 2 tuần cách ly, điều trị, xét nghiệm âm tính Covid-19 sẽ được đi học trở lại.

“Dịch bệnh hiện nay đang lây lan nhanh trong cộng đồng, học sinh nhỏ đi về trong làng xóm vẫn gặp nhau thường xuyên. Do vậy, trường hợp quay trở lại học trực tiếp thì vẫn dễ xuất hiện F0 trong trường học. Mặc dù vậy nhưng chủ trương chung vẫn cố gắng duy trì dạy học trực tiếp” – cô Hà chia sẻ.

Phó phòng GD&ĐT huyện Con Cuông (Nghệ An) Phan Trọng Trung cho biết, trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, các trường học trên toàn huyện vẫn đang duy trì học trực tuyến và trực tiếp. Các trường hiện nay đang dạy trực tuyến gồm có: Trường Tiểu học Lạng Khê; Đôn Phục; Lục Dạ; Bồng Khê và thị trấn Con Cuông.

“Trường lớp nào có F0 xuất hiện thì sẽ cho chuyển dạy học trực tuyến. Riêng giáo viên bị F1 sẽ dạy học trực tuyến tại nhà, còn học sinh vùng an toàn thì cho đến lớp ngồi nghe cô giảng bài qua màn hình tivi. Mặc dù vậy nhưng tâm lí phụ huynh vẫn lo lắng khi cho mình đi học trực tiếp” – ông Trung bộc bạch.

Ngoài ra, đặc thù giáo viên ở huyện Con Cuông sau khi dạy học tại trường thì đi về nhà ở xa từ 10 – 15km. Do đó, khi quay trở lại trường thường dễ bị lây nhiễm hoặc trở thành F1 từ khi ở nhà. Một số điểm khó khăn khi đi lại thì giáo viên ở đây sẽ giao bài tập để học sinh tự học.

Hơn 1.300 giáo viên, học sinh vào diện F0

Trưởng Phòng GD&ĐT TP Vinh (Nghệ An) Hoàng Phương Thảo cho biết, hiện có phụ huynh cho rằng việc nghỉ học ở nhà là an toàn; có xu hướng khác thì cho rằng phải đến trường. Bởi vì cả xã hội đang hoạt động thì không lí do gì để con ở nhà học trực tuyến.

Hơn 1.300 thầy trò đang điều trị F0 nhưng vẫn liên tục thay đổi cách dạy học trực tiếp phù hợp

Trao đổi với VietNamNet, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ và công điện của Bộ trưởng là ưu tiên đi học trực tiếp. Trường hợp lớp nào có F0 thì cho ở nhà trực tuyến và lớp khác vẫn hợp trực tiếp bình thường.

"Hiện tại trên địa bàn tỉnh có khoảng 300 giáo viên và hơn 1.000 học sinh đang vào diện F0 phải điều trị. Học sinh có thể vài ngày sau khi mắc là khỏi bệnh. Số liệu cộng dồn thì chưa thể thống kê được" - ông Thành thông tin.

