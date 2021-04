Cuốn sách “Báo chí và Truyền thông - Những thách thức và giải pháp trong xu thế phát triển hiện đại" của Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM bị thu hồi vì đạo văn của giáo sư nước ngoài.

Sách do Nhà xuất bản ĐH Quốc gia TP.HCM in và phát hành tháng 6/2020. Đây là cuốn sách tập hợp các bài báo khoa học được trình bày trong hội thảo khoa học Báo chí và truyền thông: Những thách thức và giải pháp trong xu thế phát triển hiện đại, do Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM tổ chức vào tháng 7/2019.

Sách gồm ba phần. Phần 1: Xu hướng và công nghệ mới trong báo chí và truyền thông; Phần 2: Những đổi mới về kinh tế báo chí và truyền thông; Phần 3: Đào tạo báo chí và truyền thông: Giá trị cốt lõi và kỹ năng mới.

Sau khi in và phát hành 1.000 cuốn, vào hồi tháng 1 năm nay, GS Jim Macnamara (Úc) đã gửi email đến Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Khoa học Xã hội & Nhân văn Trường ĐH Văn Lang phản ánh tác giả Hoàng Xuân Phương và Vũ Mộng Lân sao chép 85% nội dung bài báo của ông đăng trên tạp chí quốc tế Journalism & Mass Communication Quarterly năm 2016.

Sách của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM bị thu hồi vì đạo văn

Hai tác giả Hoàng Xuân Phương và Vũ Mộng Lân viết bài “Mối quan hệ giữa chuyên viên PR và nhà báo – dưới góc nhìn đạo đức truyền thông”. Khi viết bài này, tác giả Hoàng Xuân Phương từng là Trưởng Bộ môn Truyền thông Ứng dụng – Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM. Bà đảm nhiệm vị trí này từ ngày 11/7/2018 đến ngày 4/3/2019, sau đó đã chủ động xin nghỉ nhiệm vụ lãnh đạo trưởng bộ môn. Tháng 10/2020, bà Hoàng Xuân Phương xin nghỉ việc tại trường Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM và nghỉ việc chính thức sau đó 1 tháng. Còn tác giả Vũ Mộng Lân công tác ở Khoa Quan hệ Truyền thông và nghệ thuật, Trường ĐH Văn Lang.

Ông Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, cho hay sau khi nắm được thông tin bài viết “Mối quan hệ giữa chuyên viên PR và nhà báo – dưới góc nhìn đạo đức truyền thông” của nhóm tác giả Hoàng Xuân Phương, Vũ Mộng Lân trong sách “Báo chí và Truyền thông: Những thách thức và giải pháp trong xu thế phát triển hiện đại” là bài dịch của tác giả Jim Macnamara mà không xin phép và không đề tên tác giả Jim Macnamara, Ban Biên tập đã liên hệ với Nhà xuất bản ĐH quốc gia TP.HCM đề nghị thu hồi sách và tái bản sách mới không có bài vi phạm.

Đại diện Ban biên tập và các tác giả đã xin lỗi tác giả Jim Mcnamara. Ban tổ chức Hội thảo đã gọi điện thông báo về vấn đề này cho các tác giả khác và các bạn đọc đã mua, hoặc được tặng sách để trao đổi về vấn đề này, đề nghị gửi lại sách tại phòng B204 của trường, khi có sách tái bản, ban tổ chức hội thảo sẽ gửi bản in mới.

Nhà xuất bản ĐH Quốc gia TP.HCM đã có quyết định số 55/NXB-HCTH ngày 24/12/2020 về việc xử lý sai sót, thu hồi và thực hiện đăng ký tái bản sách.

Cũng theo ông Nam, sách không bán trên thị trường, không giới thiệu, ký gửi tại bất cứ nhà sách, đơn vị phân phối nào bên ngoài. Từ lúc in xong, sách chỉ phát hành tại văn phòng Khoa Báo chí và Truyền thông và thư viện trường. Sau khi nhận thấy sai sót, Khoa đã rút sách từ thư viện về khoa và không phát hành, tặng cho bất cứ ai.

Ông Nam nhấn mạnh, quan điểm của nhà trường là nghiêm túc trong việc xem xét và xử lý các thiếu sót, các bên có liên quan để đảm bảo tính nghiêm túc trong khoa học, học thuật.

Phía Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM cho hay, hai tác giả Hoàng Xuân Phương và Vũ Mộng Lân đã nhận trách nhiệm việc dịch không xin phép và không đề tên tác giả. Tác giả Hoàng Xuân Phương cho biết tác giả Vũ Mông Lân đã dịch mà không xin phép, sau đó nhờ tác giả Hoàng Xuân Phương đứng tên chung vì nghĩ rằng như vậy dễ được đăng hơn. Nhóm tác giả đã email xin lỗi tác giả Jim Macnamara và đề nghị chịu toàn bộ kinh phí tái bản sách.

Lê Huyền