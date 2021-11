Ngày 2/11, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp ký báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả xử lý bước đầu vụ xuất hiện video có nội dung phản cảm tại Trường THPT TP Cao Lãnh.

Trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Quý Khiêm, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Đồng Tháp cho biết, trước đó, Sở GD-ĐT đã phân công Thanh tra Sở xác minh, làm rõ vụ việc để lộ đoạn chat chứa clip nhạy cảm khi dạy trực tuyến tại Trường THPT TP Cao Lãnh.

Phó hiệu trưởng chia sẻ đoạn clip phụ nữ đang tắm cho thầy giáo dạy tiếng Anh

Theo báo của Sở GD-ĐT Đồng Tháp, có việc ông C., Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh đã chia sẻ đoạn video có hình ảnh phụ nữ tắm trong khu nhà tắm chung cho ông H. - giáo viên môn tiếng Anh, cũng như việc ông H. xử lý thông tin trên mạng xã hội không cẩn thận, để màn hình laptop (đang sử dụng để dạy trực tuyến) xuất hiện hình ảnh phản cảm từ tin nhắn của ông C.

Ngoài ra, ông H. cũng được xác định có nhắn tin trên gruop Zalo của lớp 11A5 yêu cầu học sinh không chia sẻ thông tin liên quan.

Theo báo cáo Sở GD-ĐT, về đoạn clip, thanh tra Sở đã phối hợp cùng Công an tỉnh kiểm tra đoạn clip do ông C. giao nộp. Qua đó, đoạn clip dài 1 phút 22 giây, hình ảnh phản ánh một số phụ nữ đang tắm tại khu nhà tắm chung, có lời thuyết minh.

Đến nay, vẫn chưa xác định được nguồn gốc của đoạn clip này.

Trường THPT TP Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Vẫn theo Sở GD-ĐT Đồng Tháp, việc ông C. chia sẻ đoạn clip chưa rõ nguồn, nội dung nhạy cảm và chưa được kiểm chứng cho ông H. đã có biểu hiện vi phạm khoản 4 Điều 4 Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban hành kèm theo quyết định 874 ngày 17/6/2021 của Bộ TT&TT; khoản 7, 9 Điều 4 Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Đồng thời, hành vi trên của ông C. không phù hợp đối với vai trò của người cán bộ quản lý giáo dục, Bí thư Đảng ủy cơ sở và gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của nhà giáo và uy tín của đơn vị, ngành.

Trong quá trình làm việc với Thanh tra Sở GD-ĐT, Phó Hiệu trưởng Trường THPT TP Cao Lãnh có thái độ thành khẩn, tiếp thu khuyết điểm và đã bước đầu khắc phục hậu quả vụ việc. Cụ thể đã nhận khuyết điểm và xin lỗi học sinh, cha mẹ học sinh vào chiều 1/11.

“Tuy nhiên, mức độ vi phạm và hậu quả việc làm của ông C. đến mức phải xem xét, thực hiện quy trình xử lý kỷ luật theo phân cấp quản lý công chức, viên chức”, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp khẳng định.

Gây bức xúc cho học sinh và phụ huynh

Còn đối với ông H., trong khi thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, dù trong giờ giải lao nhưng nam giáo viên này chưa thực hiện đúng quy định về dạy học trực tuyến của ngành, để màn hình xuất hiện nội dung nhạy cảm.

Ông H. có biểu hiện vi phạm quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định tại khoản 7 Điều 4; khoản 1 Điều 6 Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

“Sau khi sự việc xảy ra, việc giải quyết tình huống của ông H. chưa thật chuẩn, thay vì xử lý tình huống sư phạm khéo léo, phù hợp để trấn an tâm lý học sinh nhưng lại nhắn tin trên group Zalo của lớp có dấu hiệu đe dọa, làm ảnh hưởng đến tâm lý, gây bức xúc cho học sinh và cha mẹ các em”, Sở GD-ĐT báo cáo.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp, hành vi trên của ông H. không phù hợp đối với vai trò của người giáo viên, cán bộ công đoàn và gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của nhà giáo và uy tín của đơn vị, ngành.

Trong quá trình làm việc với Thanh tra Sở GD-ĐT, ông H. có thái độ thành khẩn, tiếp thu khuyết điểm và khắc phục hậu quả vụ việc. Ông H. đã xin lỗi học sinh và cha mẹ các em vào ngày 1/11.

“Tuy nhiên, mức độ vi phạm và hậu quả việc làm của ông H. đến mức phải xem xét, thực hiện quy trình xử lý kỷ luật theo phân cấp quản lý công chức, viên chức”, Sở GD-ĐT Đồng Tháp khẳng định.

Theo báo cáo, Hiệu trưởng Trường THPT TP Cao Lãnh đã chưa kịp thời nắm bắt thông tin dư luận, chưa có biện pháp kịp thời để trấn an tâm lý học sinh khi xảy ra sự việc thuộc phạm vi quản lý làm phụ huynh lo lắng phải phản ánh cơ quan quản lý cấp trên, ảnh hưởng đến uy tín đơn vị, ngành.

Sở GD-ĐT đề xuất gì?

Về xử lý đối với cá nhân liên quan, Sở GD-ĐT Đồng Tháp sẽ tiến hành quy trình xem xét xử lý kỷ luật đối với ông C, Phó Hiệu trưởng Trường THPT TP Cao Lãnh. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh xem xét xử lý của Đảng.

Còn đối với ông H., Sở giao trách nhiệm cho Hiệu trưởng Trường THPT TP Cao Lãnh thực hiện quy trình xem xét xử lý kỷ luật và báo cáo kết quả về Sở trước ngày 15/11.

Ngoài ra, đề nghị Đảng ủy Trường THPT TP Cao Lãnh xem xét xử lý về Đảng đối với ông H., đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ngành giáo dục tỉnh xem xét xử lý về đoàn thể theo mức độ vi phạm và quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Sở GD-ĐT Đồng Tháp phê bình Hiệu trưởng Trường THPT TP Cao Lãnh với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục do chưa kịp thời nắm bắt thông tin có liên quan và chưa có biện pháp xử lý nhanh chóng và dứt điểm vụ việc.

Ngày 1/11, Sở GD-ĐT Đồng Tháp có văn bản gửi cầu Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở về viêc chấn chính các biểu hiện chưa chuẩn mực khi sử dụng mạng xã hội.

Theo đó, thời gian qua, Sở đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động và học sinh, học viên thực hiện nghiêm các quy định khi sử dụng mạng xã hội.

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra không ít trường hợp vi phạm, ứng xử chưa chuẩn mực khi sử dụng mạng xã hội. Các vi phạm trên tuy chỉ là hành vi cá biệt của một số ít nhà giáo, học sinh, học viên nhưng đã làm ảnh hưởng đến toàn ngành, gây dư luận không tốt trong nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng.

Từ đó, Sở yêu cầu các đơn vị nói trên phổ biến rộng rãi đến cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh, học viên bằng hình thức phù hợp các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính có liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội để quán triệt và thực hiện nghiêm túc.

Thường xuyên quán triệt, phổ biến, giáo dục về ý thức trách nhiệm của cá nhân, của công dân trong việc sử dụng mạng xã hội; không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến cơ quan, đơn vị và ngành. Có trách nhiệm thông báo đến cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp đăng thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về bảo mật, kỹ thuật dạy học trực tuyến theo các văn bản hướng dẫn của Sở và các cơ quan chức năng; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, không để từ bức xúc cá nhân, công việc phát triển thành hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực, vi phạm quy định về sử dụng mạng xã hội…

Hoài Thanh - Thanh Hùng