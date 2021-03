Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã được báo cáo về sự việc cô giáo ở Trường THCS Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc) cho phép, cổ vũ học trò uống bia.

Chiều 6/3, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa, cho biết sở đã nắm được thông tin vụ việc cô giáo N.T.X (giáo viên Trường THCS Ngư Lộc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) cổ vũ học trò uống bia và quay video đăng lên mạng xã hội.

"Đây là trường THCS nên thuộc thẩm quyền xử lý của Phòng GD&ĐT Hậu Lộc và UBND huyện Hậu Lộc. Sở cũng được báo cáo rằng nhà trường và Công an huyện Hậu Lộc đang phối hợp xác minh, làm rõ", ông Thức cho hay.

Học sinh uống bia khi đến chúc Tết cô giáo N.T.X.. Ảnh: Cắt từ clip.

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó chủ tịch xã Ngư Lộc, cho biết UBND xã cũng đã nhận được đơn kiến nghị của Hội trưởng hội cha mẹ học sinh trường THCS Ngư Lộc đề nghị làm rõ, xử lý việc cô N.T.X. đăng tải clip học sinh lớp 9 uống bia lên mạng xã hội.

UBND xã đã giao công an mời cô X. lên làm việc và lập biên bản. Vụ việc đã được Công an xã Ngư Lộc chuyển lên Công an huyện Hậu Lộc tiếp tục kiểm tra, xác minh để làm rõ.

"Chúng tôi đang chờ kết quả làm việc của Công an huyện Hậu Lộc. Sau khi có kết quả xác minh, huyện, xã căn cứ vào đó để có hình thức xử lý", ông Quang nói.

Những ngày qua, một đoạn clip dài hơn 7 phút ghi lại cảnh nhiều học sinh (cả nam và nữ) cùng ngồi trong nhà ăn uống, lan truyền trong cộng đồng người dân huyện Hậu Lộc.

Trong clip, nhiều học sinh nam hô hào nhau uống bia. Đáng chú ý, một người được cho là cô giáo chủ nhiệm của nhóm học sinh còn dùng điện thoại quay lại. Thấy vậy, một nam sinh nói: "Cô quay vào em này, quay vào em này" và hô to: "Anh em ơi, 1, 2, 3 dô" nhiều lần rồi cùng nhóm bạn uống bia.

Khi một nam sinh có ý định mời uống cùng, cô giáo này trả lời: "Mua được mấy lon bia uống thấm vào đâu, phải mua cả két". Sau đó, cô giáo cùng nâng cốc uống bia với học trò.

Thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra vào chiều 21/2, tại phòng của cô giáo N.T.X, ở khu tập thể Trường THCS Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Clip được cô X. đăng trên trang cá nhân của mình, sau đó được gỡ nhưng nhiều người đã kịp tải và đăng lại. Các em trong clip là học sinh lớp 9, do cô X. là giáo viên chủ nhiệm.

Theo zingnews.vn