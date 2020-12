Do dịch Covid-19, một số trường phổ thông ở TP.HCM cho hay thưởng Tết và các khoản thu nhập của giáo viên trong dip Tết nguyên đán tới đây sẽ bị giảm mạnh.

Theo ông Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, Quận 10, TP.HCM, bình thường giáo viên sẽ được nhận cùng lúc 3 khoản vào dịp Tết Nguyên đán, bao gồm: thu nhập tăng thêm quý 4 theo Nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân thành phố, thu nhập tăng thêm do tiết kiệm ngân sách trong năm của trường và tiền thưởng Tết.

Năm nay, do dịch Covid-19, khoản tiền thu nhập tăng thêm từ tiết kiệm ngân sách của trường giảm mạnh, do đó có thể giáo viên sẽ không có khoản này. Riêng tiền thưởng Tết Nguyên đán, mỗi giáo viên chỉ được khoảng 1,4 triệu đồng/người, giảm hơn 50% so với năm ngoái.

Do dịch Covid-19, thu nhập của giáo viên TP.HCM trong dịp Tết nguyên đán sẽ bị giảm (Ảnh: Thanh Tùng)

Bên cạnh đó, khoản thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố theo nghị quyết 03 thì đã giảm từ đầu năm.

Nguyên nhân là do dịch Covid-19 gây nhiều tác động, thu ngân sách nhà nước sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương trên 3,0, UBND TP.HCM giảm hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần xuống còn 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ của năm 2020.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 3,0 trở xuống, giảm hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần xuống còn 0,8 lần.

Theo ông Phú, năm ngoái, tính tổng 3 khoản nói trên thì mức thấp nhất mà giáo viên Trường THPT Nguyễn Du được nhận là 15 triệu đồng. Còn người cao nhất được nhận tới 32 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên đán.

Tương tự, hiệu trưởng một trường THCS ở Gò Vấp cho hay, nhà trường phải đóng cửa nghỉ dịch Covid-19 một thời gian dài nên nguồn thu giảm, tiền tiết kiệm ngân sách trong năm cũng giảm theo. Về thưởng Tết, nhà trường vẫn cố giữ mức thưởng cho mỗi giáo viên là 3 triệu đồng, bằng với mức của năm ngoái.

Còn ông Nguyễn Bảo Quốc, hiệu trưởng Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) cho biết, trường đang tính toán lại tất cả các khoản để có chính sách tốt nhất cho giáo viên trong dịp Tết này. Năm nay, trường chỉ thu được học phí 8 tháng, trong khi phát sinh các chi phí để chống dịch, dạy học trực tuyến...

Tại Trường THPT Trưng Vương (Quận 1), bà Trần Thị Bích Thủy, hiệu trưởng nhà trường khẳng định, cán bộ, giáo viên của trường sẽ được nhận thu nhập tăng thêm, tiền phúc lợi Tết theo Quy chế chi tiêu nội bộ và tiền thành phố cho phép chi từ nguồn của trường.

Tuy nhiên, chắc chắn sẽ giảm so với năm ngoái. Theo bà Thủy, hiện chưa thể đưa ra con số cụ thể về chính sách Tết cho giáo viên.

Công đoàn ngành giáo dục TP.HCM đã có kế hoạch chăm lo Tết Tân Sửu cho cán bộ, nhà giáo và người lao động ngành với mức thấp nhất là 500.000 đồng/người. Cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, gia đình có thu nhập thấp, đang mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi bị giảm thu nhập; có chồng, con đang làm nhiệm vụ ở hải đảo, không được về quê ăn Tết; có vợ hoặc chồng đang làm việc tại đơn vị không có thưởng Tết hoặc có gia đình ở quê trực tiếp bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt không về quê đón Tết sẽ được nhận mức hỗ trợ này. Ngoài ra, Công đoàn ngành giáo dục thành phố cũng dành 50 suất hỗ trợ cho nhân viên, giáo viên đã có gia đình (cả hai vợ chồng đều công tác trong ngành giáo dục) có con nhỏ dưới 16 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt, 1 phần quà trị giá 500.000 đồng/người. Con của nhân viên, giáo viên dưới 16 tuổi, nhận được nhận lì xì 100.000 đồng.

Lê Huyền