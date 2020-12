Sáng 29/12, Ban điều hành Đề án 404 Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”.

Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, Đề án đã đề ra 4 mục tiêu cụ thể đến năm 2020 và đến nay, các mục tiêu cơ bản hoàn thành.

Cụ thể, 100% cán bộ, giáo viên, bảo mẫu của các nhóm trẻ độc lập tư thục tại địa bàn thực hiện Đề án được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc trẻ và được giáo dục đạo đức lương tâm nghề nghiệp (vượt 20% so với mục tiêu đề án đặt ra).

Bên cạnh đó, 44.425 trẻ dưới 36 tháng tuổi con công nhân lao động được gửi ở các nhóm/lớp đảm bảo chất lượng, góp phần đáp ứng được nhu cầu gửi con của nữ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất để chị em yên tâm lao động sản xuất.

Sau 7 năm thực hiện Đề án, có hơn 2,9 triệu công nhân có con nhỏ ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất tại địa bàn đề án được hướng dẫn, cung cấp kiến thức và kỹ năng về chăm sóc, giáo dục trẻ dưới 36 tháng (trong đó, ông bố chiếm khoảng 20%), đạt 74,42% so với mục tiêu đề án đặt ra. Việc thực hiện mục tiêu này gặp nhiều khó khăn do số công nhân lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất luôn biến động hằng năm. Bên cạnh đó, do đặc thù công việc, công nhân lao động phải làm việc theo ca kíp, làm ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ cuối tuần.

Ngoài ra, có 1.119 nhóm trẻ được kiện toàn, phát triển mới tại 20 tỉnh, thành (vượt chỉ tiêu 619 nhóm so với mục tiêu).

Bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh cho rằng, mặc dù phạm vi triển khai Đề án mới chỉ thực hiện ở 20 tỉnh, thành phố và số nhóm trẻ độc lập tư thục được hỗ trợ chưa nhiều, song tác động của Đề án là rất lớn khi làm thay đổi nhận thức của toàn xã hội đối với giáo dục mầm non.

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại các nhóm trẻ đã được Đề án hỗ trợ, kiện toàn. Đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, xây dựng Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non độc lập theo quy định tại Luật Giáo dục 2019.

Bên cạnh đó, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và người chăm sóc trẻ tại nhóm trẻ độc lập tư thục...

Hải Nguyên