- UBND TP.HCM vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trường học phòng chống dịch Covid-19 cho bậc học mầm non và phổ thông.

Theo đó mỗi trường mầm non hay phổ thông đều có 10 tiêu chí thành phần để đánh giá với các mức điểm 10 điểm (an toàn cao nhất) 0 điểm (không an toàn) và các mức khác ở giữa như 3, 5, 8 điểm…

Theo bộ tiêu chí này, ở bậc Mầm non một trường học có mức an toàn từ trung bình trở lên khi số học sinh dưới 300 (nhóm lớp mầm non tư thục dưới 50) em.

Có mật độ học sinh, giáo viên tập trung trong phòng sinh hoạt, phòng làm việc 2m2 trở lên/1 người.

Học sinh TP.HCM (Ảnh: Thanh Tùng)

Có khoảng cách giữ học sinh, giáo viên ở ngoài phòng sinh hoạt, làm việc từ 1,5m trở lên.

Có số vòi nước rửa tay có xà phòng là 1 vòi /10 người và có đủ nước rửa tay sát khuẩn, dụng cụ uống nước sạch riêng biệt.

Nếu tổ chức ăn sáng và bán trú phải đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Trường hợp không ăn sáng, không bán trú đạt tuyệt đối an toàn.

Ngoài ra các tiêu chí khác như cán bộ, giáo viên đều mang khẩu trang, tất cả tới trường được kiểm tra nhiệt độ, học sinh không đi học bằng xe đưa rước, có phòng cách ly, hay không hoạt động sau 16h30 phút…

Múc độ để xác định trường mầm non có được tổ chức hoạt động hay không được quy ra %. Nếu chỉ số an toàn đạt từ 50-100% thì trường mầm non được tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, nhưng phải thường xuyên kiểm tra định kỳ.

Nếu chỉ đạt từ 30-50% - mức độ an toàn thấp bắt buộc cơ sở giáo dục mầm non phải có biện pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức hoạt động.

Dưới 30%, các trường, cơ sở mầm non không được hoạt động

Ở bậc Phổ thông, một trường học an toàn khi có số học sinh từ 2.000 em trở xuống.

Có mật độ học sinh, giáo viên trong phòng học dưới 2m2/người nhưng có vách ngăn.

Có khoảng cách giữa các học sinh từ 1,5-2m.

Số vòi nước rửa tay bằng xà phòng phải đạt 1 vòi/30 em, có đủ nước rửa tay sát khuẩn, dụng cụ uống nước sạch riêng

Tương tự các tiêu chí khác như như cán bộ, giáo viên đều mang khẩu trang, tất cả có kiểm tra nhiệt độ, không đi học bằng xe đưa rước, phòng cách ly, không có học sinh nội trú...

Theo quy định, nếu chỉ số an toàn đạt từ 50-100% thì trường được tổ chức hoạt động dạy học nhưng phải thường xuyên kiểm tra định kỳ…

Nếu chỉ đạt từ 30-50% là mức độ an toàn thấp bắt buộc phải có biện pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức dạy học.

Còn nếu dưới 30%, sẽ không được tổ chức dạy học tại trường.

Xem toàn bộ tiêu chí TẠI ĐÂY

Lê Huyền