Lãnh đạo nhà trường nơi các "chú tiểu" của Tịnh thất Bồng lai theo học cho biết các bé đã nghỉ học từ ngày 4/1.

Ngày 4/1 vừa qua, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án liên quan đến hoạt động lợi dụng tôn giáo để trục lợi từ thiện xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai (đóng tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà). Trong các thành viên của Tịnh thất Bồng Lai có 5 "chú tiểu" hiện nay ở độ tuổi tiểu học.

Năm 2019, sau khi xuất hiện tại chương trình Thách Thức Danh Hài, 5 "chú tiểu" sống ở Tịnh thất Bồng Lai (nay đã đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ) được nhiều người biết đến.

Đặc biệt với phần giới thiệu xuất thân đều là trẻ mồ côi, được những người ở "tịnh thất" nuôi dưỡng, đã khiến nhiều người đồng cảm và yêu mến.

Trường Tiểu học Hòa Khánh Đông, nơi một số thành viên của Tịnh thất Bồng lai theo học

Chiều ngày 6/1, trao đổi với VietNamNet, thầy Trần Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Khánh Đông xác nhận có các học sinh là người của Tịnh thất Bồng lai theo học tại trường.

Thầy Tuấn cho biết nhà trường vẫn đang dạy học theo phương thức học online. Từ đầu năm học cho tới ngày thứ hai 3/1 vừa qua, các 'chú tiểu' ở Tịnh thất Bồng lai vẫn theo học bình thường. Đến ngày thứ ba 4/1 (ngày lực lượng chức năng tỉnh Long An và chính quyền huyện Đức Hoà đã có mặt làm việc tại Tịnh thất Bồng Lai - PV), các bé vào học đến khoảng 8h thì bị 'văng' ra khỏi lớp online. Và các bé nghỉ học trong cả ba ngày qua.

Thầy Tuấn đã yêu cầu giáo viên liên hệ với những người chăm sóc các bé theo số điện thoại đăng ký với nhà trường. Trong trường hợp không liên lạc được qua điện thoại, giáo viên sẽ đến tận nơi các bé cư trú để tìm hiểu tình hình của học trò.

Theo thầy Tuấn, đối với 3 học sinh đang học lớp 2 là người của Tịnh thất bồng lai, ở năm học trước đều có kết quả học tốt.

Trước đó, trao đổi với báo chí, một thành viên của Tịnh thất Bồng lai cho biết 3 bé đang học lớp 2 bao gồm: Minh Tâm, Nghi Tâm và Chí Tâm; 2 bé học lớp 1 là Ngọc Tâm và Phát Tâm. Năm trước 3 bé lớn học lớp 1 thì 1 bé làm lớp trưởng, 1 bé làm lớp phó, cả 3 đều nhận bằng khen loại giỏi của trường.

Phương Mai