Hôm nay, tại Lai Châu nền nhiệt tiếp tục giảm sâu, nhiệt độ trung bình từ 5 - 7 độ C. Một số nơi vùng núi có độ cao trên 1.500 m nhiệt độ đã giảm xuống còn 1 độ C. Hơn 130 trường học sẽ nghỉ vào ngày mai (11/1).

Nhiệt độ xuống thấp làm xuất hiện băng giá ở 1 số tỉnh miền núi phía Bắc

Đến 16 giờ 30 phút chiều nay, đã có 132 trường học trên địa bàn tại 8 huyện, thành phố là Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên và thành phố Lai Châu bố trí cho học sinh nghỉ học do rét đậm, rét hại; trong đó, có 59 trường mầm non, 40 trường tiểu học, 32 trường THCS và một trường THPT.

Học sinh và giáo viên ngồi bên máy sưởi điện trong ngày rét đậm ở Simacai (Lào Cai)

Ông Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT Lai Châu cho biết: Sở đã yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục và các trường học chủ động kiểm tra, sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp, bảo đảm cho việc dạy và học. Cán bộ y tế các nhà trường tăng cường thuốc và thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho học sinh. Nếu tổ chức lịch học phải hạn chế tổ chức hoạt động ngoài trời, bảo đảm sức khỏe cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại.

Trước đó, Sở Sở GD-ĐT Lai Châu đã có đã có công văn chỉ đạo các Phòng GD-ĐT và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại, bảo đảm sức khỏe cho học sinh. Công văn yêu cầu các đơn vị, trường học căn cứ vào tình hình thời tiết tại địa phương và chất lượng trường, lớp học chủ động, linh hoạt, bố trí lịch học phù hợp, cũng như quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt.

Sau rét đậm, rét hại, căn cứ vào điều kiện cụ thể, các đơn vị, trường học bố trí việc dạy và học bù phù hợp, bảo đảm kế hoạch thời gian năm học và không dạy dồn tiết, cắt xén chương trình.

Đối với các nhà trường có học sinh bán trú, thầy cô giáo có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, bổ sung chăn, áo ấm cho học sinh; chỗ ngủ bảo đảm kín và ấm áp. Các trường mầm non, tiểu học phải có nước ấm để phục vụ, chăm sóc các cháu; đồng thời bảo đảm chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn hợp lý trong những ngày rét đậm, rét hại.

Cô trò ngồi học bên máy sưởi trong ngày rét buốt nhất từ đầu đông Nhiều trường học đã đầu tư máy sưởi, bật điều hòa chiều nóng, trang bị thêm chăn để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho học sinh khi đến trường những ngày rét buốt.

Theo nhandan.com.vn