Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quảng Nam cho biết, cuối ngày hôm qua 29/10 đã phát hiện thêm 38 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 5 ca là học sinh ở Nam Trà My.

Riêng ở huyện Nam Trà My, có 26 ca bệnh (Trà Don 4 ca; Trà Leng 1 ca và Trà Mai 11 ca); 12 ca bệnh còn lại phát hiện tại huyện Nam Giang và huyện Phước Sơn. Trong số này có 2 ca là học sinh trường PTDT nội trú Nam Trà My, 2 ca bệnh là học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng, 1 ca bệnh là học sinh Trường Mầm non Hoa Mai.

Huyện Nam Trà My tổ chức truy vết

Như vậy, từ ngày 24/10 đến ngày 29/10 (6 ngày), trên địa bàn huyện Nam Trà My ghi nhận 230 ca mắc Covid-19 mới.

Đáng chú ý, phần lớn số ca bệnh tập trung ở các trường học. Trong đó, có 6 ca ở Trường Tiểu học Kim Đồng; 1 ca ở Trường PTDT bán trú-THCS Trà Tập; 168 ca ở Trường PTDT nội trú Nam Trà My; 5 ca ở Trường THCS Trà Mai; 1 ca ở Trường Mầm non Hoa Mai...

Với số ca mắc Covid-19 hàng ngày tăng, UBND huyện Nam Trà My đã quyết định cho học sinh ở các trường thuộc địa bàn này nghỉ học từ ngày 26/10 đến khi có thông báo mới. Phòng GD-ĐT cũng đang thực hiện theo phương án 117 về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như chỉ đạo của tỉnh. Hiện các trường thuộc hai xã này sẽ dừng hình thức dạy học tập trung, chuyển sang dạy học trực tuyến...

Tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, từ ngày 12/10 đến ngày 29/10 (19 ngày), trên địa bàn huyện Phước Sơn và Nam Giang ghi nhận 306 ca mắc Covid-19 (Phước Sơn: 219 ca; Nam Giang 87 ca).

Nguyễn Hiền