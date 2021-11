Toàn bộ học sinh của quận Kiến An và một trường ở huyện An Lão (TP Hải Phòng) phải nghỉ học khẩn cấp sau khi phát hiện có ca F0.

Theo báo cáo của quận Kiến An (TP Hải Phòng), vào tối ngày 7/11, trên địa bàn ghi nhận 2 trường hợp F0 là học sinh của Trường THCS Bắc Hà, có liên quan đến ca nhiễm ở phường Tràng Minh. Ngay sau đó, Phòng GD-ĐT quận Kiến An đã yêu cầu các trường học trên địa bàn rà soát các trường hợp F1, F2.

Sáng nay (8/11), quận Kiến An đã cho toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non đến THPT trên địa bàn quận tạm thời nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này, học sinh sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã đến lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh tại Trường THCS Bắc Hà.

Cũng liên quan đến ca nhiễm ở phường Tràng Minh, 1 học sinh của Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện An Lão) đã trở thành F0. Toàn bộ học sinh của trường này cũng phải tạm dừng đến trường từ ngày 8/11, chuyển sang học trực tuyến.

Theo rà soát tại Trường THPT Trần Hưng Đạo xác định có 109 trường hợp F1, trong đó có 13 giáo viên. Toàn bộ Trường THPT Trần Hưng Đạo cũng đã được lấy máu xét nghiệm.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, Sở GD-ĐT Hải Phòng đã lập 4 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận Kiến An, huyện An Lão, huyện An Dương, huyện Tiên Lãng. Ngay sau khi kiểm tra tại các địa bàn, Ban Giám đốc Sở sẽ họp và ra văn bản chỉ đạo chung cho toàn ngành trong điều kiện dịch bệnh.

Thúy Nga

