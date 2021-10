Nhóm giảng viên Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa giành giải nhất cuộc thi sáng tạo kinh doanh xã hội năm 2021 sau khu vượt qua 264 đội thi đến từ 80 trường đại học từ 24 nước trên thế giới.

Dự án của nhóm giảng viên Việt Nam có tên là Nanoneem- ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất thuốc bảo vệ thực vật an toàn từ thảo mộc, hướng đến nông nghiệp sạch và bền vững.

Nanoneem do TS Dương Nguyễn Hồng Nhung, Giảng viên khoa Công nghệ Sinh học - làm trưởng nhóm. Dự án do sinh viên của khoa Công nghệ Sinh học Trường ĐH Quốc tế đồng nghiên cứu và một số sinh viên Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội hỗ trợ.

Nanoneem nghiên cứu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật được ứng dụng công nghệ nano trong việc đưa các thành phần tự nhiên về dạng bền hơn và dễ thẩm thấu hơn, từ đó nâng cao hiệu quả phòng trừ sâu bệnh. Với nguồn gốc thảo mộc, Nanoneem hướng đến nền nông nghiệp sạch, an toàn và thân thiện môi trường.

TS Dương Nguyễn Hồng Nhung (ảnh: NVCC)

“Lần này tất cả các đội ở Việt Nam không tham gia trực tiếp được ở Canada do tình hình dịch bệnh mà phải thông qua Zoom, là một điều bất lợi lớn so với các đội từ những quốc gia khác. Tuy nhiên nhóm đã cố gắng khắc phục và khai thác tối đa ưu thế của việc tham gia trực tuyến. Đây cũng là lần đầu tiên một đội từ Việt Nam đạt giải nhất, với sự công nhận từ những chuyên gia trong giới tài chính, đầu tư, khởi nghiệp của thế giới” – TS Dương Nguyễn Hồng Nhung đại diện nhóm Nanoneem chia sẻ.



Theo TS Dương Nguyễn Hồng Nhung, trải qua 9 tháng với nhiều vòng thi và những thử thách từ giám khảo ở nhiều lĩnh vực khác nhau, họ đưa ra những câu hỏi rất sắc sảo, đòi hỏi nhóm nghiên cứu phải chuẩn bị và liên tục đổi mới, tiến bộ hơn. Có giám khảo/cố vấn còn kết nối giúp nhóm để thử nghiệm sản phẩm ở Canada, New Zealand, Úc… chứng tỏ nông nghiệp sạch vẫn luôn là vấn đề rất nhiều quốc gia quan tâm.

Ở vòng chung kết của cuộc thi, nữ giảng viên đã kể câu chuyện mẹ của mình luôn phải ngâm rau cả giờ đồng hồ, hay ăn trái cây gì cũng phải gọt vỏ, từ ổi, táo đến cả quả nho bé tí, ăn gì cũng sợ độc hại…

“Đó không phải là chuyện hiển nhiên mà cần phải thay đổi. Tôi và đối tác của mình vẫn đang cố gắng để đưa những sản phẩm của mình đến tay nhiều người nông dân hơn, với sự cam kết về hiệu quả, độ an toàn với giá thành hợp lý. Tôi hy vọng trong tương lai có thể kết hợp nhiều hơn nữa với các dự án khác cũng đang làm về nông nghiệp sạch để cùng nhau tạo ra sự thay đổi thật sự. Tôi hy vọng sẽ nhận được đầu tư cũng như sự ủng hộ về chính sách nhiều hơn nữa"- TS Nhung nói.

Các thành viên nhóm Nanoneem

Nhóm Nanoneem cam kết sẽ dành 100% lợi nhuận cho việc tái đầu tư vào nghiên cứu, phát triển công nghệ, hỗ trợ nhân rộng mô hình nông nghiệp sạch, khắc phục hậu quả môi trường do hóa chất độc hại và bảo vệ rừng.

Sáng Tạo Kinh Doanh Xã Hội (Social Business Creation-SBC) là cuộc thi thường niên toàn cầu về các dự án kinh doanh tạo tác động xã hội tích cực do giáo sư Muhammad Yunus - Nobel hòa bình 2006 và Đại học HEC Montréal Canada (HEC) khởi xướng tổ chức. Cuộc thithu hút nhiều đại học đến từ các quốc gia Canada, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Đức, Argentina, Mexico…tham gia.



Lê Huyền