Ngày 9/8, mạng xã hội lan truyền clip hai nhóm nữ sinh đánh nhau rất hung bạo được xác định tại xã Bình Lâm (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam).

Trong clip có hình ảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng bằng mũ bảo hiểm, gậy gộc, thậm chí dùng chân đá vào mặt một nữ sinh.

Sự việc được nhiều người chứng kiến nhưng không ai can ngăn, một số người còn cổ vũ và quay clip.

Một nữ sinh bị đánh hội đồng

Chiều 9/8, Công an huyện Hiệp Đức cho biết, clip được ghi lại vào lúc 1h30 chiều 7/8 tại hồ Việt An, xã Bình Lâm. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa hai nữ sinh là H.T.H.D. và T.T.T.T. (cùng 16 tuổi, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức).

Hai nữ sinh này đã kêu gọi thêm một số bạn bè ra địa điểm nói trên. Sau đó, nhóm của D. (có 4 người) và nhóm của T. (có khoảng 10 người) lao vào đánh nhau.

Tất cả nhóm học sinh nữ tham gia vụ việc đều là học sinh lớp 10 của một trường THPT trên địa bàn.

Công Sáng