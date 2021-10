Theo GS.TS Tâm lý học Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nghiện game online hay ngồi quá lâu trước máy tính hằng ngày thường để lại những di chứng về cơ thể.

GS.TS Tâm lý học Huỳnh Văn Sơn cho hay hành vi nghiện game online là một trong những hành vi của nghiện internet. Đó là sử dụng lặp đi lặp lại và liên tục internet vào việc chơi các trò chơi trực tuyến dẫn đến sự phụ thuộc bất chấp những hậu quả về mặt tài chính, sức khỏe và tinh thần.

Một số biểu hiện của người có hành vi nghiện game online như sau:

Chơi game online lâu hơn dự định

Cố gắng thoát khỏi game online mà không thể thực hiện được;

Luôn nghĩ về các sự kiện và hình ảnh trong game online khi không chơi;

Tìm đến game online như một giải pháp mỗi khi gặp khó khăn trong đời sống thực;

Tiếp tục chơi game online bất chấp những hậu quả như giảm sút sức khỏe, sa sút học tập, thậm chí đứng trước nguy cơ mất việc hoặc gãy đổ các mối quan hệ gia đình, bạn bè;

Có những trạng thái cảm xúc bất lợi khi không được chơi game online.

Nghiện game online gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, tinh thần và xã hội.



Về sức khỏe



Chứng “nghiện” game online hay việc ngồi quá lâu trước máy tính hằng ngày thường để lại những di chứng về cơ thể.

Việc dùng lâu bàn phím có thể dẫn tới những chấn thương các ngón tay không đáng có, các bệnh về cột sống, tình trạng khô mắt, gây ra những tác động xấu đối với sự phát triển hình thể và trí não của trẻ.

(Ảnh minh hoạ)

Thậm chí có những triệu chứng của rối loạn giấc ngủ, các bệnh về thần kinh như suy nhược và cả động kinh, điển hình như: Rối loạn giấc ngủ; Mất cảm giác ngon miệng, ăn ít hoặc giảm cân; Rối loạn hoạt động tâm thần vận động; Giảm sút năng lượng; Rối loạn trí nhớ.

Về tinh thần



Ngoài việc lấy đi mất thời gian và sức lực của con người, game online còn tác động trực tiếp làm thay đổi cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân.

Nghiên cứu về sức khỏe tinh thần của người nghiện game online cho thấy họ phải chịu cảm giác cô đơn, cảm thấy bức bối khó chịu, và bị trầm cảm.

Có những game online mà bản thân người chơi không thể kiểm soát được chính mình: một hình ảnh tươi mát, tính cách quái dị, lối sống kỳ bí sẽ dễ in sâu vào suy nghĩ, định hướng cuộc sống của người chơi. Điều này dễ dẫn đến sự nhận thức sai về giá trị sống, xác định phong cách sống quái lạ và tính ích kỷ, tự tôn.

Những thói quen chơi game online quá độ dẫn đến mất kiểm soát, kiềm chế sẽ dẫn đến những biểu hiện của các rối loạn hành vi.

Ngoài ra một vấn đề cũng thường gặp ở những người nghiện game online đó chính là cảm giác vô dụng hoặc tội lỗi. Bên cạnh đó, nếu người chơi nhập vai quá mức sẽ có thể dẫn đến chứng ảo tưởng hoặc đa nhân cách. Sự ảo tưởng có thể dẫn đến những hành vi kinh khủng, quái đản trong quan hệ cộng đồng; chứng đa nhân cách sẽ làm lẫn lộn cái tôi ngoài đời không biết mình là ai và tại sao mình lại hành động như vậy?



Về xã hội

Đa số người chơi có kiểu hành xử và nhầm lẫn giữa đời sống thực tại và những tình huống ảo. Người chơi ngày càng xa rời thực tế, ít liên quan đến cuộc sống thực của mình. Dần dần các quan hệ trong cuộc sống trở nên tẻ nhạt và khó khăn.

Nhiều người chơi đặt ra những tình huống và giá trị sống như trong tình huống online, coi đó là định hướng cho cuộc sống của mình. Điều đó là nguyên nhân gây nên những đổ vỡ về mặt tâm lý và những khó khăn khi trở về với đời sống thực. Sự giảm sút giao lưu với bạn bè xung quanh, ít quan tâm đến đời sống gia đình khiến khả năng giao lưu với cuộc sống thực giảm sút, từ đó những tình cảm và kỹ năng xã hội bị suy yếu một cách đáng kể.

Bên cạnh đó, những hành vi sai trái xuất phát từ những người nghiện game online cũng tác động không nhỏ đến trật tự, an ninh của xã hội. Những nỗi bàng hoàng, lo lắng từ những hành vi cướp của giết người do nghiện game online buộc xã hội phải tìm những giải pháp can thiệp.



Lê Huyền (ghi)

