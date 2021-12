VUS là hệ thống đào tạo Anh ngữ và ngoại khóa hàng đầu tại Việt Nam. Trong thời gian qua, VUS vẫn không ngừng nâng cấp chất lượng để đem đến một môi trường học tập và quy trình giảng dạy đạt chuẩn quốc tế khi trở thành: ● - Đối tác chiến lược của The City University of New York (CUNY) - Đại học công lập lớn thứ ba Hoa Kỳ. ● - Trung tâm khảo thí ủy quyền của Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge. ● - Đối tác đăng ký thi IELTS hạng mức kim cương của Hội đồng Anh British Council. ● - Hệ thống có 43 trung tâm đạt chuẩn chất lượng đào tạo quốc tế, chứng nhận bởi NEAS năm 2021 - trung tâm độc lập kiểm định chất lượng giảng dạy của các Hệ thống Anh ngữ trên thế giới. ● - Đơn vị hiếm hoi trong hệ thống giáo dục Việt Nam nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á (Best companies to work for in Asia). Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, VUS tiên phong chuyển đổi số để nâng cấp toàn diện hệ thống dạy học từ trực tiếp đến trực tuyến thông qua tích hợp công nghệ hỗ trợ học tập như: AR/AI, Cổng thông tin học tập nâng cao trải nghiệm khách hàng nhằm mang lại các giải pháp giáo dục tiên tiến cho các thế hệ học viên Việt Nam.