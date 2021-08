Trong đợt 2, thí sinh có điểm khối A cao nhất đạt 28,6 điểm; điểm khối B cao nhất đạt 29,75 điểm đồng thời là Á khoa khối B cả nước; điểm khối C cao nhất đạt 28,75 điểm; điểm khối D cao nhất đạt 28,5 điểm.

Khối A: Thí sinh có điểm cao nhất khối A (đợt 2) đến từ Bắc Giang với tổng 28,6 điểm, lọt vào top 50 thí sinh có điểm thi khối A cao nhất toàn quốc sau cả 2 đợt thi. Trong đó điểm Toán là 9,6; điểm Lý là 9,5; điểm Hoá là 9,5.

Có 4 thí sinh đạt mức 28,55 điểm gồm: Thí sinh có SBD là 35001871 ở Quảng Ngãi (điểm Toán là 9,8; điểm Lý là 9,5; điểm Hoá là 9,25); Thí sinh có SBD là 37015304 ở Bình Định (Toán: 9,8; điểm Lý là 9,25; điểm Hoá là 9,5); Thí sinh có SBD là 35001924 ở Quảng Ngãi (điểm Toán là 9,8; điểm Lý là 8,75; điểm Hoá là 10); Thí sinh có SBD là 18008026 ở Bắc Giang (điểm Toán là 9,8; điểm Lý là 9,75; điểm Hoá là 9).



Cả 4 thí sinh này nằm trong top 100 thí sinh có điểm khối A cao nhất cả nước.

Những thí sinh có điểm thi khối A cao nhất đợt 2

Ở tổ hợp Khối B, thí sinh có điểm cao nhất khối B (đợt 2) có SBD là 51007433 ở An Giang với tổng 3 môn 29,75 điểm, trong đó điểm Toán là 10; điểm Hoá là 9,75; điểm Sinh là 10. Thí sinh này là 1 trong 2 Á khoa khối B cả nước sau 2 đợt thi tốt nghiệp.

Ngoài ra, có 1 thí sinh đạt điểm khối B (SBD là 51008674) ở An Giang 29,55 điểm, trong đó điểm Toán là 9,8; điểm Hoá là 9,75; điểm Hoá 10. Thí sinh nằm trong top 10 thí sinh có điểm khối B cao nhất cả nước.

Thí sinh có điểm khối B cao thứ 3 ở đợt 2 có SBD là 22008763 ở Hưng Yên với 29,15 điểm, trong đó điểm Toán là 9,4; điểm Hoá là 9,75; điểm Sinh là 10. Thí sinh nằm trong top 55 thí sinh có điểm khối B cao nhất cả nước.

Một thí sinh khác cũng lọt vào top 100 thí sinh có điểm thi khối B cao nhất cả nước là SBD là 22009081 ở Hưng Yên với 29,1 điểm, trong đó điểm Toán là 9,6; điểm Hoá là 9,5; điểm Sinh là 10.

Những thí sinh có điểm khối B cao nhất đợt 2



Khối C: Thí sinh có điểm khối C cao nhất (đợt 2) có SBD là 18002641 ở Bắc Giang với 28,75 điểm, trong đó điểm Văn là 9, điểm Sử là 10, điểm Địa là 9,75. Thí sinh nằm trong top 40 thí sinh có điểm khối C cao nhất cả nước.

Có 3 thí sinh khác cùng đạt 28,5 điểm (SBD 51005791 ở An Giang; 22009017 ở Hưng Yên; 18002463 ở Bắc Giang), nằm trong top 111 thí sinh có điểm khối C cao nhất cả nước.



Những thí sinh có điểm C cao nhất đợt 2



Khối D: Thí sinh có điểm cao nhất khối D (đợt 2) có SBD là 37016617 ở Bình Định với 28,5 điểm, trong đó điểm Toán là 9,4; điểm Văn là 9,5; điểm Anh là 9,6. Thí sinh nằm trong top 61 thí sinh có điểm khối D cao nhất cả nước.

Thí sinh có SBD là 22008983 ở Hưng Yên đạt 28,4 điểm, trong đó điểm Toán là 9,6; điểm Văn là 9; điểm Anh là 9,8, nằm trong top 94 thí sinh có điểm khối D cao nhất cả nước.

Những thí sinh có điểm khối D cao nhất đợt 2

Minh Anh

