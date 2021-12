Liên quan vụ nữ sinh trộm đồ bị chủ shop đánh đập, cắt áo ngực, lãnh đạo Trường THPT Sầm Sơn cho hay đã phân tích để em thấy được lỗi lầm của mình.

Sáng 3/12, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc một nữ sinh trộm một chiếc váy ngắn trị giá 160.000 đồng ở một shop quần áo trên đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa bị chủ cửa hàng bắt quả tang.

Nữ sinh này sau đó bị chủ shop quần áo đánh đập, cắt áo ngực và được xác định là em Nguyễn Thị T.M., học sinh lớp 12A6 Trường THPT Sầm Sơn (trú TP Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Theo lãnh đạo Trường THPT ở Sầm Sơn, khi nắm được sự việc đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm liên hệ với học sinh, trước mắt để động viên tinh thần.

Trong sáng ngày 4/12, đại diện nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm cũng đã vào bệnh viện để thăm hỏi, động viên em T.M.

"Đây cũng là lỗi lầm của các em, chúng tôi cũng phân tích để các em thấy được cái sai. Tuy nhiên, người lớn đẩy sự việc đi quá xa. Nhà trường có trao đổi với gia đình trước mắt cho em M. nghỉ học ít hôm để ổn định tâm lý"- lãnh đạo nhà trường thông tin.

Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho hay đã nắm được sự việc. Sau khi Trường THPT Sầm Sơn có báo cáo, Sở GD-ĐT sẽ có chỉ đạo cụ thể.

“Đối với học sinh lứa tuổi này thì các em có thể có những hành động thiếu chín chắn, chuẩn mực. Tuy nhiên, việc bạo lực đối với lứa tuổi học sinh là việc cần lên án. Tất nhiên, ngành giáo dục cũng như nhà trường phải có biện pháp để giáo dục học sinh”.

Theo ông Thức, sự việc thực tế đã diễn ra từ nhiều ngày trước, từ khoảng ngày 27/11.

“Bà chủ và nhân viên của shop quần áo đã đánh nữ sinh và quay clip, tuy nhiên khi đó không tung clip lên ngay, mà khủng bộ tinh thần. Nữ sinh sau đó không chịu được sức ép mới bỏ nhà đi”.

Ảnh cắt từ clip.

Liên quan tới sự việc, sáng 4/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác; cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Shop quần áo Mai Hường, số 93 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường, sinh năm 1992, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa về tội làm nhục người khác, cưỡng đoạt tài sản; khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh, sinh năm 1990 (là chồng của Hường) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: ngày 25/11, sau khi phát hiện shop bị mất trộm quần áo, Cao Thị Mai Hường đã sử dụng trang facebook cá nhân có tên “Mai Hường” đăng nội dung “shop đã tìm được thủ phạm ăn cắp, nếu trong vòng 24h không liên hệ với shop sẽ trình báo công an” (kèm theo hình ảnh và số điện thoại của Hường).

Sau khi đọc được thông tin trên thì 2 cháu T.M và L.T.H đều sinh năm 2004, trú tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn đã chủ động liên hệ với Hường để xin lỗi về việc ngày 18/11 có đến shop Mai Hường lấy trộm quần áo. Tuy nhiên, Hường không đồng ý mà yêu cầu M. và H. đến shop để nói chuyện. Khoảng 9 giờ ngày 26/11, M và H đi xe máy đến của hàng Mai Hường, H đứng ngoài, còn M đi vào trong. Tại tầng một, M. gặp Hường và bà Dương Thị Lan, sinh năm 1967 (mẹ chồng của Hường) cùng một số nhân viên bán hàng. Lúc này Mai Hường chủ động bảo nhân viên của mình cầm máy điện thoại để quay video, đồng thời yêu cầu M cởi mũ bảo hiểm, khẩu trang che mặt để Hường quay clip. Do M không đồng ý nên Hường đã dùng tay tát vào mặt và dùng chân đạp vào đầu M, bà Lan mẹ chồng của Hường cũng lao vào dùng tay túm tóc M. Tiếp đó, Hường đã kéo áo và dùng kéo cắt tóc, cắt đứt áo ngực của M.

Lúc này, Trịnh Đình Anh (là chồng của Hường) đến shop, thấy sự việc trên nên đã đưa M lên tầng 2 và yêu cầu M trong 3 ngày phải “khắc phục” số tiền là 15 triệu đồng nếu không sẽ báo công an. Do không lo được tiền nên M liên tục nhắn tin xin lỗi, mong tha thứ nhưng cả Đình Anh và Mai Hường không đồng ý, liên tục nhắn tin đe doạ, yêu cầu phải giao đủ số tiền, nếu không sẽ báo công an và đưa thông tin về nhà trường và địa phương nơi M cư trú, học tập.

Ngày 30/11, gia đình 2 cháu M và H đến shop Mai Hường để đưa tiền cho vợ chồng Đình Anh - Mai Hường. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình cháu H xin khắc phục số tiền 10 triệu đồng và được Đình Anh đồng ý, còn gia đình M do không có tiền nên Mai Hường đã yêu cầu viết “Đơn khất nợ” số tiền 10 triệu đồng.

Hiện, Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng có liên quan để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh Hùng