Lựa chọn hướng phát triển bền vững, đặt chất lượng học tập của học viên làm trung tâm, Apollo English tiếp tục mở rộng 3 trung tâm mới nửa đầu năm 2020 bất chấp ảnh hưởng kinh tế chung từ Covid-19.

Luôn đặt quyền lợi của học viên và phụ huynh lên hàng đầu, các trung tâm mới ra mắt của Apollo English đều nằm tại các vị trí trung tâm thuận tiện đi lại bao gồm: Apollo Phan Văn Hớn (Quận 12, TP.HCM), Apollo Từ Sơn (Bắc Ninh) và đặc biệt là sự ra mắt trung tâm thứ 2 tại Đà Nẵng nâng tổng số lượng các trung tâm trên cả nước lên 47. Dự kiến số lượng các trung tâm sẽ vẫn tiếp tục tăng lên vào nửa cuối 2020. Các tiêu chí về con người, đào tạo, cơ sở vật chất, quy trình kiểm soát chất lượng… luôn được chú trọng để học viên có được môi trường học tập trọn vẹn.

Cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế tại Apollo English

Nhìn lại lịch sử hơn 25 năm đồng hành cùng trẻ em Việt Nam, Apollo English có tốc độ phát triển số lượng các trung tâm ổn định qua các năm và bền vững. Chia sẻ về điều này, ông Gary James Spinks - Giám đốc đào tạo cấp cao khu vực phía Bắc cho biết: “Tại Apollo English, chúng tôi luôn đặt chất lượng giảng dạy cũng như quyền lợi học sinh làm trung tâm. Giáo dục là một lĩnh vực giàu tính nhân văn. Để đào tạo nên một học viên có thể sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ 2 đòi hỏi quá trình và thời gian. Trong đó nội dung học tập và chất lượng đội ngũ giáo viên nước ngoài có trình độ chuyên môn là yếu tố then chốt. Chính vì vậy, chúng tôi có những lộ trình kế hoạch rất rõ ràng, dài hạn cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi mở rộng trung tâm”.

Ông Gary cho biết thêm: “Thách thức lớn nhất của trung tâm tiếng Anh khi mở rộng đó là phải đảm bảo chất lượng giảng dạy đồng đều và theo đúng tiêu chuẩn đặt ra tại tất cả các trung tâm. Do đó với Apollo English, một khi trung tâm mới được mở ra thì đồng nghĩa với việc mọi nguồn lực đã phải sẵn sàng để đưa vào hoạt động. Và đây chính là cách chúng tôi phát triển bền vững suốt hơn 25 năm qua.”

Ngoài việc ra mắt các trung tâm mới, năm nay Apollo English tiếp tục ra mắt chương trình học tiếng Anh bán trú hè mùa thứ 5 “Summer of Superheroes” (Hè này con là siêu anh hùng). Đây là chương trình giúp học viên trở thành những siêu anh hùng thời đại mới khi sở hữu khả năng tiếng Anh lưu loát cùng bộ kỹ năng thiết yếu qua những giờ học tiếng Anh độc quyền My Super English, các chủ đề hè đặc biệt My Super Powers và các hoạt động siêu thú vị My Super Fun chỉ có ở Apollo English.

Chương trình dự kiến bắt đầu từ 20/7 - 14/8/2020.

Doãn Phong