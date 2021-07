Phú Yên dừng khẩn cấp tổ chức thi tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ở huyện Tây Hòa và điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo ở TP Tuy Hòa.

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, cho hay lý do dừng đột ngột là do theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế. Hai điểm thi này có yếu tố về dịch tễ do vậy dừng thi vào sáng nay.

Thí sinh thi tốt nghiệp năm 2021 (Ảnh: Thanh Tùng)

Theo ông Lễ, mỗi điểm thi có khoảng hơn 380 học sinh. Cả hai điểm thi hơn 700 thí sinh. Các em sẽ thi vào đợt 2.

Trước đó hai điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THCS Trần Hưng Đạo đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho thí sinh. Tuy nhiên có 1 số rất ít thí sinh không lấy mẫu xét nghiệm.

Sáng hôm nay, gần 1 triệu thí sinh bước vào buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với bài thi môn Ngữ văn trong vòng 120 phút, thời gian làm bài tính từ 7h35.

Các sĩ tử sinh năm 2003 là lứa thí sinh đặc biệt bởi đã trải qua hai năm liên tiếp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Khác với năm ngoái - năm nay kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vô cùng phức tạp, việc học liên tục bị gián đoạn. Không phải không có những bất an và nỗi lo, mặc dù vậy, mọi cố gắng cho kỳ thi đã được thực hiện.

