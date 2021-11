Một nam sinh lớp 6 Trường THCS-THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ được phát hiện dương tính qua test nhanh định kỳ, khi học sinh trường này bước sang tuần thứ ba đi học trực tiếp.

Ông Lê Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy Cần Giờ cho biết nam sinh Trường THCS -THPT Thạnh An được phát hiện dương tính từ ngày 1/11 qua test nhanh ở trường theo kế hoạch định kỳ.

Nam sinh này sau đó được đưa đi cách ly và điều trị tại thị trấn Cần Thạnh. Hiện tại, sức khoẻ và tinh thần của em ổn định.

"Ngay sau đó, khoảng 20 học sinh liên quan được cho học trực tuyến cho đến nay. Các em đều âm tính, sức khoẻ ổn định. Sang tuần sau nếu không có gì thay đổi, các em vẫn âm tính và sức khỏe tốt thì sẽ cho trở lại trường học" - ông Dũng cho biết.

Ngoài ra, trong tuần trước một học sinh ở xã đảo Thạnh An từ địa phương khác trở về và một gia đình 5 người trên xã đảo (có một học sinh lớp 5) cũng phát hiện dương tính với nCoV. Tất cả đều được cách ly, điều trị và theo dõi sức khoẻ theo quy định.

Trước đó, ngày 20/10, 230 học sinh ở 5 lớp (khối 1, 2, 6, 9 và 12) của Trường Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An là những học sinh đầu tiên của TP.HCM được đi học trực tiếp trở lại sau thời gian dài tạm dừng đến trường và học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Từ ngày 29/10 đến 5/11, trong 22 địa phương của TP.HCM, vùng xanh chiếm hơn 59% gồm: TP Thủ Đức, quận Gò Vấp, Tân Phú, Phú Nhuận, Tân Bình, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, huyện Củ Chi. Vùng vàng gần 32% với các quận huyện: 3, 10, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn. Vùng cam hơn 9% gồm hai huyện Nhà Bè và Cần Giờ.

Có 3 quận huyện tăng cấp độ dịch so với tuần trước là: Quận 10 (cấp 1 lên cấp 2), Cần Giờ (cấp 1 lên cấp 3) và Nhà Bè (cấp 2 lên cấp 3). Hai quận giảm cấp độ dịch so với tuần trước là quận 11 và Phú Nhuận (từ cấp 2 xuống cấp 1).

Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra kế hoạch dự kiến sẽ cho học sinh ở các vùng thuộc cấp độ 1 và 2 trở lại trường từ ngày 10/12 tới đây.

Hồ Văn - Phương Chi