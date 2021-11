Nợ 'tín dụng đen' hàng trăm triệu đồng, 1 nam sinh quê Bắc Ninh bị chủ nợ liên tục khủng bố, dán ảnh trước cổng trưởng và báo cho thầy cô, bạn bè. Để cứu con, bố mẹ nam sinh này đành bán mảnh đất ở quê để trả nợ.

Ở tuổi 25, đáng lẽ V. đã là một chuyên gia công nghệ thông tin. Tuy nhiên, cách đây vài năm, khi lên Hà Nội học đại học, V. đã sa đà vào cá độ bóng đá và “nướng” tất cả số tiền học phí vào đó. Hậu quả, khi không có tiền đóng học phí, V. bị nợ môn.

Để có tiền đóng học phí thi các môn còn nợ, V. vay một lúc cả chục app tín dụng đen. Song, không những không trả nợ được môn, trong khi lãi mẹ đẻ lãi con khiến V. không thể trả nợ.

Bị “khủng bố”, nam sinh viên sống chui sống lủi, ở nhờ hết nhà trọ của bạn này đến bạn khác nhằm tránh các con nợ truy tìm. Tuy nhiên nhóm “tín dụng đen” đã tìm đến trường đại học, lấy ảnh V. dán ở cổng, đồng thời gọi điện cả cho thầy giáo của V. để thông báo về khoản nợ.

Vậy là sau 7 năm V. vẫn chưa thể ra trường, giờ đây còn nợ cả chục app vay nặng lãi số tiền mấy trăm triệu đồng. Không còn cách nào khác, V. đành về quê và thú thật với bố mẹ. Để cứu con, gia đình V. đã phải bán mảnh đất giãn dân ở quê lấy tiền trả nợ. Sau khi được cha mẹ trả nợ, V. vẫn chưa thể tốt nghiệp đại học vì còn nợ môn. Hiện tại, để có tiền trang trải thêm, hàng ngày V. đi ship hàng cho một người bạn.

Trước thực trạng nhiều sinh viên mắc bẫy “tín dụng đen”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hoài Linh, Viện Ngân hàng - Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, có nhiều lý do để các em tìm đến “tín dụng đen”, đó là do các em vẫn còn non nớt, vừa mới rời vòng tay của bố mẹ, phải tự lập cho cuộc sống trong khi hiểu biết và kỹ năng sống được trang bị rất ít; thiếu kiến thức về quản lý tài chính cá nhân, đặc biệt chưa biết cân đối thu chi, rất dễ dẫn đến thâm hụt tiền… Để rồi sau đó bị “tín dụng đen” lôi kéo vay mượn.

Trước vấn nạn “tín dụng đen” bủa vây sinh viên, các phòng/ban quản lý sinh viên, phòng truyền thông của nhà trường cần tuyên truyền để nâng cao hiểu biết cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên mới.

Bên cạnh đó, sinh viên phải chủ động học hỏi và rèn luyện kỹ năng sống để không bị rơi vào bẫy “tín dụng đen”. Trong trường hợp không may vướng vào thì tuyệt đối không giấu giếm vì càng để lâu, sự việc càng phức tạp, thậm chí nếu tình hình xấu phải chủ động đến cơ quan công an để trình báo.

Vay tiền qua app đang dần trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người. Câu chuyện của một nữ sinh ở TP.HCM mới đây nợ tín dụng đen gần 300 triệu đồng là lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên sống xa gia đình.

