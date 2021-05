Mới đây, để chuẩn bị tổng kết năm học 2020 - 2021, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo tổng kết về nguồn kinh phí ủng hộ học sinh các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020.

Theo báo cáo, hưởng ứng lời kêu gọi “phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ của Ủy ban MTTQ VN tỉnh ngày 19/10/2020, Sở GD-ĐT đã có công văn gửi các đơn vị trực thuộc về việc kêu gọi học sinh quyên góp tiền ủng hộ các em học sinh ở miền Trung. Thời gian nhận tiền ủng hộ từ tháng 10/2020 đến tháng 5/2021.

Theo đó, tính đến ngày 13/5, các trường đã chuyển về cho Sở số tiền trên 4,48 tỷ đồng.

Theo ủy nhiệm chi mà Sở GD-ĐT cung cấp, Sở đã chuyển ba đợt qua Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai và các Sở GD-ĐT số tiền là 2,6 tỷ đồng. Các tỉnh nhận được hỗ trợ gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Nghệ An, Đà Nẵng.

Như vậy, so với báo cáo của đơn vị thì vẫn còn trên 1,85 tỷ chưa được chuyển đi.

Bản ủy nhiệm chi của Sở GD-ĐT Đồng Nai ủng hộ tiền hỗ trợ miền Trung

Trả lời PV VietNamNet, lãnh đạo Sở GD-ĐT Đồng Nai cho rằng, tính đến ngày 13/5/2020, đơn vị nhận được hơn 4,48 tỷ đồng tiền ủng hộ các em học sinh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Số tiền này được chuyển về cho Sở liên tục, theo nhiều thời gian khác nhau.

Sau khi nhận được tiền ủng hộ, Sở đã chuyển khoản trực tiếp đến các tỉnh nêu trên và thông qua Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai.

Về số tiền trên 1,85 tỷ chưa được chuyển đi, Sở GD-ĐT Đồng Nai cho rằng số tiền này được chuyển đến Sở sau khi đơn vị đã chuyển ủng hộ các tỉnh ở miền Trung, do đó trong tài khoản vẫn còn lưu lại khoản tiền này.

Sau khi tổng kết, do còn dư số tiền này nên Sở đã xin ý kiến của Ủy ban MTTQVN tỉnh và UBND tỉnh Đồng Nai để tiếp tục sử dụng đúng mục đích và đối tượng.

Cũng theo Sở GD-ĐT, do thời điểm này tình hình khắc phục khó khăn do lũ lụt ở miền Trung đã cơ bản ổn định, do đó Sở đang đề xuất các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai dùng nguồn tiền này để ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Xuân An

