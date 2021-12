Liên quan vụ nữ sinh trộm đồ bị chủ shop Mai Hường đánh đập, cắt áo ngực, Giám đốc Sở Giáo dục Thanh Hóa nói học sinh lứa tuổi này có thể có những hành động thiếu chín chắn nhưng bạo lực là việc cần lên án.

Sáng 3/12, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc một nữ sinh trộm một chiếc váy ngắn ở một shop quần áo trên đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa bị chủ quán bắt quả tang.

Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho hay, nữ sinh đó là Nguyễn Thị T.M., học sinh lớp 12A6 Trường THPT Sầm Sơn (trú TP Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Sáng nay, gia đình đưa nữ sinh M. đến viện khám tổng thể.

Ông Thức cho biết, đại diện Trường THPT Sầm Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và nắm bắt sự việc. Về cơ bản, em M, bị chấn động tâm lý, không có thương tích đáng kể.

Sau khi Trường THPT Sầm Sơn có báo cáo về sự việc, Sở GD-ĐT sẽ có chỉ đạo cụ thể.

“Đối với học sinh lứa tuổi này thì các em có thể có những hành động thiếu chín chắn, chuẩn mực. Tuy nhiên, việc bạo lực đối với lứa tuổi học sinh là việc cần lên án. Tất nhiên, ngành giáo dục cũng như nhà trường phải có biện pháp để giáo dục học sinh”.

Theo ông Thức, sự việc do shop quần áo tự quay clip và tung lên mạng.

“Shop quần áo này đã đòi tiền. Chiếc váy 160.000 đồng nhưng shop quần áo đòi đền bù tới 15 triệu đồng".

Ông Thức cũng cho biết thêm, sự việc đã diễn ra từ nhiều ngày trước, từ khoảng ngày 27/11.

“Bà chủ và nhân viên của shop quần áo đã đánh nữ sinh và quay clip, tuy nhiên khi đó không tung clip lên ngay, mà khủng bố tinh thần. Nữ sinh sau đó không chịu được sức ép mới bỏ nhà đi”.

Như VietNamNet đã đưa tin, sáng 3/12 trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại việc một nữ sinh trộm một chiếc váy ngắn trị giá 160.000 đồng ở một shop quần áo trên đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa bị chủ quán bắt được quả tang.

Nữ sinh không ngừng khóc lóc xin tha “em biết lỗi rồi chị ơi!” và hứa sẽ bồi thường chiếc váy đó. Chiếc váy trị giá 160.000 đồng, tuy nhiên chủ shop không bỏ qua. Nữ chủ quán này còn dọa quay clip đưa lên mạng.

Có lẽ vì sợ bị quay clip đưa lên mạng nên thiếu nữ liên tục dùng mũ bảo hiểm che mặt, và không ngừng khóc lóc xin lỗi.

Một số người có mặt tại cửa hàng quần áo còn hỗ trợ chủ quán khống chế để chủ shop cầm kéo cắt tóc và dây áo ngực của nữ sinh này.

Suốt đoạn clip, người phụ nữ liên tục lớn tiếng đe dọa, hành hung kéo bằng được chiếc mũ bảo hiểm ra để quay khuôn mặt cô gái.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, Công an phường Lam Sơn và Công an TP Thanh Hóa đã vào cuộc. Gia đình nhà nữ sinh cũng đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Thanh Hùng

