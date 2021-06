Sở GD-ĐT đề xuất lên UBND TP.HCM cho học sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 1; Những thí sinh ở vùng phong toả, hoặc cách ly xã hội và các thí sinh thuộc đối tượng F0, F1, F2 sẽ thi đợt 2.

Trong báo cáo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GD-ĐT TP.HCM trình UBND ngày 25/6, sẽ tổ chức thi theo lịch của Bộ GD-ĐT vào ngày 6 -7 - 8/7 cho các thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và các thí sinh không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của ngành Y tế.

Các thí sinh ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và các thí sinh thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của ngành Y tế mà không tham gia thi đợt 1 sẽ dự thi theo lịch của Bộ GD- ĐT thông báo sau.

Học sinh TP.HCM nhiều lo âu trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Ảnh: Thanh Tùng

Theo phương án tổ chức thi an toàn của Sở GD-ĐT TP.HCM, sẽ thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ lãnh đạo điểm thi, cán bộ coi thi, nhân viên và thí sinh vào ngày 2/7. Thực hiện lấy mẫu tại 155 điểm thi theo từng phòng thi 24 thí sinh/phòng (tối đa có 35 phòng thi); mẫu cho lãnh đạo điểm thi, cán bộ coi thi, nhân viên (tối đa 130 người/điểm thi).

Trưởng điểm thi xây dựng, triển khai phương án tổ chức thi an toàn tại điểm thi và thực hiện tổng dợt vào ngày 2/7. Nội dung tổng dợt gồm thực hiện phân luồng, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, hướng dẫn học sinh giãn cách khi ra vào điểm thi, hướng dẫn lên thẳng phòng thi, hướng dẫn phụ huynh đưa đón không tụ tập, triển khai cổng đưa rước, phương án chia phòng thi ra về, thực hiện khai báo y tế tại nhà.

Phương án thực hiện phải đảm bảo các nội dung như phối hợp thực hiện khử khuẩn trước ngày thi 1 ngày và sau khi thi. Tổ chức vệ sinh môi trường các hành lang, sân trường, nhà vệ sinh,... sau mỗi buổi thi.

Phân cổng đón đưa theo nhóm phòng thi; phân hàng, phân luồng đo thân nhiệt theo nhóm phòng thi (ít nhất có 4 luồng đo thân nhiệt); rửa tay sát khuẩn thường xuyên; cử thành viên hướng dẫn thí sinh lên thẳng phòng thi (không tụ tập xem sơ đồ phòng thi, xem danh sách thí sinh); không cho tụ tập, trao đổi trước và sau khi thi; giám sát sức khỏe của từng cán bộ, nhân viên và thí sinh trước khi vào điểm thi.

Thực hiện rửa tay sát khuẩn ngay tại cổng các điểm thi, tại cửa phòng thi, phòng Hội đồng,... Yêu cầu cán bộ, nhân viên, thí sinh phải đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian ở tại điểm thi.

Sắp xếp tối đa 24 thí sinh/phòng, mỗi học sinh ngồi một bàn hoặc đảm bảo giãn cách, các phòng thi phải thông thoáng, không sử dụng máy lạnh. Không tổ chức khai mạc kỳ thi; tổ chức hướng dẫn quy chế thi, kiểm tra thông tin thí sinh tại các phòng thi.

Sử dụng Hội trường hoặc phòng làm việc lớn thực hiện tổ chức thi; triển khai việc sinh hoạt chuyên môn, nhận đề thi đảm bảo giãn cách; bố trí thu bài thi giãn cách và thực hiện lần lượt các phòng, không tập trung đông người.

Bố trí thời gian ra về lệch giờ cho thí sinh nhằm tránh ùn tắc, tụ tập quá đông. Phối hợp với địa phương tổ chức phân luồng, bố trí giãn cách cho người nhà đưa - đón thí sinh, không tập trung đông người xung quanh điểm thi.

Bố trí 2 phòng thi dự phòng, nhân viên y tế trực và phối hợp địa phương để xử lý các trường hợp có các biểu hiện ho, sốt, khó thở.

Kiến nghị xét nghiệm covid-19 cho hơn 105.000 học sinh, giáo viên ngày 2/7

Sở GD-ĐT kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện công tác phối hợp tổng dợt phương án thi an toàn trong ngày 2/7 như khi thực hiện công tác trong các buổi thi chính thức.

Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở GD-ĐT lấy xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Đồng thời, phối hợp hướng dẫn, thực hiện tổ chức thi an toàn, đảm bảo phòng chống Covid-19.

Chỉ đạo Công an thành phố cử các thành viên tham gia tại diểm thi gồm: 2 công an làm việc trong điểm thi và 2 công an bảo vệ trật tự ngoài điểm thi; Chỉ đạo địa phương hỗ trợ ít nhất 6 nhân sự (công an phường, xã, dân phòng, bảo vệ khu phố,...) trực ngoài điểm thi để hướng dẫn phân luồng, đảm bảo giãn cách, tránh ùn tắc, tụ tập đông người.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế ở địa phương tổ chức lấy xét nghiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh của 155 điểm thi với 4.134 phòng thi, 89.275 thí sinh và 15.812 người tham gia coi thi vào ngày tổng dợt phương án thi an toàn 2/7. Mỗi Điểm thi có từ 20 đến 35 phòng, từ 380 thí sinh đến 800 thí sinh (mỗi điểm thi không quá 130 cán bộ, giáo viên, nhân viên coi thi).

Chỉ đạo các đơn vị y tế ở địa phương góp ý về phương án phòng chống dịch cho các điểm thi vào ngày tổng dợt này. Đồng thời hỗ trợ chuyên môn, nhân sự cho các điểm thi để giải quyết các tình huống sức khỏe phát sinh và thực hiện các biện pháp an toàn..

Hỗ trợ các máy đo thân nhiệt cầm tay từ xa cho các điểm thi có số lượng thí sinh đông (có 30 Điểm thi trên 30 phòng thi)...

Minh Anh

