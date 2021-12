Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay thành phố đã cân nhắc kĩ quyết định thí điểm cho học sinh lớp 1 trở lại trường.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, từ ngày 13-25/12, thành phố sẽ thí điểm dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12. Riêng địa bàn Cần Giờ, học sinh tất cả các khối sẽ được đến trường. Việc tổ chức dạy học trực tiếp ở một số khối lớp nhằm để cơ sở giáo dục đào tạo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Sau đó, sẽ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi tổ chức dạy học trực tiếp đại trà.

Tuy nhiên, việc cho phép học sinh lớp 1 trở lại trường học trực tiếp trong thời điểm dịch Covid-19 tại TP vẫn đang rất phức tạp khiến phụ huynh lo lắng.

Thông tin học sinh lớp 1 được trở lại trường khiến nhiều phụ huynh TP.HCM băn khoăn

Trao đổi với VietNamNet, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, cho hay đi học là quyền lợi của toàn thể học sinh. Thành phố đã rất cân nhắc dựa trên nội dung liên quan đến chương trình giáo dục nên mới cho phép thí điểm dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1 vào ngày 13/12.

Theo ông Dũng, đây là khối học sinh mới chuyển từ bậc mầm non lên. Do dịch Covid-19 các em chưa được đến trường ngày nào kể từ ngày 10/5 đến nay. Việc học trực tuyến gặp nhiều khó khăn. Mặt khác đây năm đầu tiên các em học chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình năm 2018). Trong khi các em học sinh lớp 2 đã học được một năm, thì học sinh lớp 1 chưa học trực tiếp ngày nào. Do vậy sẽ rất thiệt thòi cho học sinh lớp 1 nếu không được đi học trực tiếp trong khi chương trình rất cần có sự hướng dẫn trực tiếp của các thầy cô giáo ở những bài học vỡ lòng.

Ông Dũng nói rằng, thành phố đã rất cân nhắc khi cho phép bậc tiểu học dạy thí điểm cho học sinh lớp 1, chứ không phải đại trà tất cả các lớp. Lý do là nếu cho các lớp cùng đi học đại trà sẽ không đủ không gian, thời gian, đội ngũ. Chỉ cho phép lớp 1 trở lại trường học trực tiếp là để các trường có kế hoạch chăm sóc, có nhiều thời gian dành cho các em, qua đó đánh giá các em có thích nghi được hay không trong khoảng thời gian này.

Theo ông Dũng, việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi nào cũng là ưu tiên hàng đầu. Điều này không chỉ áp dụng cho học sinh lớp 1 mà lớp 4, 5, 3, 2 hay các bậc học khác nhưng vì lớp 1 cần thiết hơn hết các lớp học khác nên mới chọn lựa. Đưa lớp 1 đi học trực tiếp thời điểm này để toàn trường, toàn xã hội, giáo dục, y tế cùng quan tâm đảm bảo an toàn cho các em.

Ông Dũng khẳng định, các cơ quan sẽ phải phối hợp để tính toán việc đảm bảo an toàn cho học sinh. Về lý thuyết, Bộ tiêu chí an toàn trường học TP.HCM đã ban hành, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng có các quy định cụ thể. Do vậy đây là lúc cần vận dụng lý thuyết ra thực tiễn.

Trước lo ngại nhiều phụ huynh sẽ không đồng ý cho con đi trong thời gian thí điểm 2 tuần, ông Dũng cho hay cho học sinh đi học trực tiếp tại trường là không bắt buộc. Hiện tại nhiều học sinh, phụ huynh của thành phố cũng đang kẹt tại các địa phương và những học sinh này vẫn đang học trực tuyến. Phương án dạy học hiện nay là có sự phối kết hợp giữa là học trực tuyến và trực tiếp.

“Việc đi học trực tiếp nhắm tới quyền lợi của học sinh nên chúng tôi mong phụ huynh đồng hành cùng ngành giáo dục để đảm bảo chất lượng giáo dục, phối hợp với ngành để đảm bảo an toàn chống dịch”- ông Dũng nói.

Về học 1 buổi hay cả ngày, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin phòng chuyên môn sẽ có hướng dẫn cụ thể. Tuỳ theo cấp độ dịch, Sở GD-ĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể. Các quận/huyện sẽ xây dựng kế hoạch đi học trực tiếp của từng quận/huyện. Các trường xây dựng kế hoạch của riêng mình phù hợp với điều kiện thực tế, không có trường nào giống nhau.

Minh Anh