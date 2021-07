Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, mỗi thí sinh có một tâm trạng khác nhau song điểm chung là đều mong gặp được may mắn, thuận lợi ở kỳ thi và an toàn giữa giai đoạn dịch Covid-19.

Ngày ngủ 2 tiếng, thí sinh “căng mình” chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bị chậm chương trình do “dồn sức” vào việc lấy học bổng đi du học Úc, Nguyễn Đức Minh (học sinh Trường THPT Việt Đức) phải đẩy cường độ học tập lên mức cao nhất để đuổi kịp các bạn và sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đức Minh là một trong gần 1 triệu học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Minh cho biết, bản thân cậu phải chịu sức ép rất lớn kể từ giữa năm ngoái.

Vốn có ý định đi du học, suốt 2 năm lớp 10, 11, Minh chủ yếu tập trung ôn luyện các chứng chỉ tiếng Anh và bài thi chuẩn hóa để lấy học bổng đi du học Úc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều học sinh như Minh không thể đi du học vào năm nay.

“Sẽ rất lãng phí thời gian nếu tiếp tục chờ đợi. Vì thế, em quyết định đăng ký vào một trường đại học ở trong nước”.

Lựa chọn khối A01, Minh nói bản thân đã phải học “khá căng” để chuẩn bị cho kỳ thi này.

“Em gặp phải một chút tâm lý vì bị chậm chương trình so với các bạn. Do đó, cường độ học tập của em cũng bị đẩy lên, thậm chí là hơi “nhồi nhét”. Nhưng quan điểm của em là lượng kiến thức mình thu vào sẽ xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Do đó, em nghĩ rằng, học càng nhiều thì lượng kiến thức tiếp thu được cũng sẽ lớn hơn”.

Trong giai đoạn nước rút, mỗi ngày, Minh thường “ép” mình phải làm 3 đề Lý và 3 đề Toán. Do đó, cậu thường không ngủ trưa; thức đến 2 giờ sáng, chợp mắt khoảng 2 tiếng rồi tiếp tục ngồi vào bàn học lúc 4 giờ.

Để học tập trung và đầu óc tỉnh táo hơn khi chỉ ngủ 2 tiếng/ngày, Minh nói mình học theo phương pháp Pomodoro, tức chia nhỏ thời gian. Mỗi 1 tiếng, cậu sẽ nghỉ 10 phút. “Khoảng nghỉ” đó cũng giúp cậu cảm thấy tỉnh táo hơn.

Nam sinh cũng cho biết, mặc dù bố mẹ không tạo cho cậu áp lực gì trước kỳ thi, nhưng cậu vẫn tự đặt mục tiêu cho bản thân phải đỗ vào một trường đại học trong nước, sau đó nếu có cơ hội, cậu sẽ tiếp tục thực hiện dự định đi du học còn đang dang dở.

Khoảng 1 tuần trước khi thi, thay vì cố ôn luyện thêm kiến thức, Minh Quân (học sinh Trường THPT Trần Phú) lại chọn cách giảm cường độ học để đầu óc được thoải mái nhất.

“Em nghĩ rằng, kiến thức đã được mình tích lũy trong suốt 12 năm rồi. Do đó, giai đoạn này em thường dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn”, Quân nói.

Dù đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, có lực học ở mức khá, nhưng Quân không cảm thấy quá áp lực do “yêu thích nguyện vọng 3 – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên hơn”.

Cậu cho biết, hành trang mang tới trường thi, ngoài các vật dụng cần thiết đã được chuẩn bị kỹ càng, còn là lượng kiến thức đã được tích lũy đủ.

“Em không thấy lo lắng nhiều. Hy vọng tâm trạng thoải mái sẽ giúp em hoàn thành tốt kỳ thi này”, Quân nói.

Dự định đưa con tới trường thi, anh Lại Thế Khang (51 tuổi, Đống Đa) cho biết, đây là kỳ thi quan trọng trong cuộc đời của con nên dù con gái có thể tự đi, anh vẫn muốn được đồng hành cùng con trong thời khắc quan trọng nhất.

“Thực ra, gia đình đã đồng hành cùng con từ rất lâu rồi chứ không phải chỉ riêng kỳ thi này. Năm nay, vì tình hình dịch bệnh, các con và thầy cô đã gặp phải những khó khăn nhất định trong việc tổ chức và ôn thi.

Tuy nhiên, gia đình cũng chuẩn bị tâm lý và luôn động viên con rằng “dù kỳ thi này là một bước ngoặt trong đời, nhưng con cũng không nên quá áp lực, vì sau kỳ thi này, con còn một chặng đường rất dài ở phía trước”. Tôi hy vọng, lời động viên đó sẽ giúp con bình tĩnh, tự tin hơn trước kỳ thi”, anh Khang nói.

