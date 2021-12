Ông Lê Trần Ngọc Sơn, giáo viên Trường Tiểu học An Lợi, Long Thành, Đồng Nai được cho thôi việc sau lá đơn xin nghỉ vì "vấn nạn giả dối".

Trường Tiểu học An Lợi, huyện Long Thành đã đồng ý cho ông Lê Trần Ngọc Sơn thôi việc từ 1/1/2022 theo "nguyện vọng cá nhân".

Theo quyết định, ông Sơn sẽ nhận hơn 50 triệu đồng trợ cấp thôi việc một lần cho 12 năm công tác (1997-2008). Còn thời gian công tác từ sau 1/2009, chế độ trợ cấp thôi việc thực hiện theo quy định về bảo hiểm thất nghiệp, theo Nghị định 28.

Thầy giáo viết đơn xin nghỉ vì “tởm nhất là vấn nạn dối trá” được nghỉ việc (Ảnh: NVCC)

Trước đó, ông Lê Trần Ngọc Sơn, giáo viên Tiếng Anh, Trường Tiểu học An Lợi, đã có đơn đề nghị cho thôi việc từ ngày 1/11/2021. Lý do nêu trong đơn là “công tác trong ngành giáo dục nhưng có nhiều điều phi giáo dục, tởm nhất là vấn nạn dối trá, tôi cảm thấy mình không phù hợp nên nghỉ”.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lợi đã kí đơn và đóng dấu của nhà trường. Trên đơn có ghi dòng chữ: "Qua xem xét đơn của ông Lê Trần Ngọc Sơn, giáo viên Trường Tiểu học An Lợi; Trường Tiểu học An Lợi chấp thuận cho ông Sơn nghỉ việc theo nguyện vọng. Kế toán liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết chế độ chính sách cho ông Sơn”.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Long Thành, cho hay ông Sơn xin nghỉ việc trong đó nêu lý do xin nghỉ với nội dung rất phản cảm, không đúng theo quy định của pháp luật.

Trưởng phòng GD-ĐT Huyện Long Thành cũng khẳng định việc Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lợi Nguyễn Thanh Tùng bút phê và xử lý như vậy là không đúng quy trình, thể hiện sự yếu kém của hiệu trưởng.

Sau đó Phòng GD-ĐT huyện Long Thành (Đồng Nai) đã làm việc với ông Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lợi và ông Lê Trần Ngọc Sơn.

Tại buổi làm việc, Phòng GD-ĐT Long Thành xác định thủ tục giải quyết đơn xin thôi việc của ông Sơn là sai quy trình.

Ông Đặng Định Công, Phó phòng GD-ĐT huyện Long Thành cho biết, ông Tùng có sai sót trong quá trình xử lý đơn xin nghỉ việc của ông Sơn. Còn ông Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lợi cũng nhận sai khi ký đơn xin nghỉ của ông Sơn, cũng như không mời ông Sơn dự cuộc họp kín khi ký đơn.

Phòng GD-ĐT huyện Long Thành động viên ông Sơn ở lại làm việc. Tuy nhiên, ông Sơn cho hay: "Tôi sẽ rút đơn, tiếp tục ở lại trường giảng dạy nếu các cấp có thẩm quyền cụ thể là UBND huyện Long Thành hoặc Huyện ủy huyện Long Thành giải quyết rốt ráo những sai phạm của hiệu trưởng và hiệu phó, đồng thời hiệu trưởng, hiệu phó phải xin lỗi tôi". Ông Sơn khẳng định lý do ông nêu trong đơn là chính đáng, trung thực, đúng thực tế.

Minh Anh