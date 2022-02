Theo thống kê tình hình tổ chức dạy học trực tiếp đến 17h hôm nay 21/2 đã có thêm 6 tỉnh, thành lùi thời gian tổ chức học trực tiếp, số học sinh đến trường giảm mạnh so với thời điểm sau Tết.

Cụ thể, ở khối mầm non chỉ có khoảng 1,8 triệu trẻ đến trường (55,31%). Trong đó, Lào Cai, Tuyên Quang, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hưng Yên, Trà Vinh, An Giang, Bạc Liêu, Phú Yên, Tiền Giang, Đắk Lăk (TP.Buôn Mê Thuột) đã cho trẻ mầm non dừng đến trường.

Còn ở khối Tiểu học, có gần 5,3 triệu học sinh ở 54 tỉnh, thành (87,06%) đi học trực tiếp. Các địa phương dừng học trực tiếp là Hà Nội (12 quận nội thành), Đắk Lăk (TP. Buôn Mê Thuột), Lào Cai, Tuyên Quang, Hưng Yên, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh.

Ở cấp THCS có 60 tỉnh, thành vẫn tổ chức dạy học trực tiếp với hơn 4,78 triệu học sinh đến trường. Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Nội (khối lớp 6 của 12 quận nội thành) cho học sinh học trực tuyến.

Với khối THPT, chỉ duy nhất Lào Cai cho học sinh phổ thông dừng học trực tiếp do thời tiết rét đậm, rét hại. Tỉ lệ học sinh đi học trực tiếp là hơn 90,4%, tương đương khoảng hơn 2,3 triệu học sinh đến trường học trực tiếp.

Như vậy, so với cách đây 1 tuần, số học sinh đến trường học trực tiếp đã giảm mạnh. Ngày 14/2, tổng số học sinh đến trường cả nước ước tính tới 93,71%, dao động từ 85 - 94,4% với các cấp học.

Quỳnh Anh

