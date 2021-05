Ngoài 3 yếu tố chính: bề dày hoạt động của trường; đảm bảo đầu ra và học phí, ngày nay nhiều phụ huynh và sĩ tử bắt đầu quan tâm tới các bảng xếp hạng (BXH) trường đại học trong nước và quốc tế.

Trên thực tế, BXH chính là yếu tố để phụ huynh cùng các con có góc nhìn khách quan trong việc đánh giá chất lượng các cơ sở đào tạo. Các BXH này chủ yếu phục vụ cho việc tìm trường khi đi du học, tuy nhiên, hiện nay, khi nền giáo dục nước nhà ngày một tốt hơn, thế giới trở nên “phẳng” hơn, thì đây lại bắt đầu trở thành một trong những yếu tố then chốt được các phụ huynh và học sinh quan tâm.

Để được “định danh” trên bản đồ giáo dục thế giới không hề dễ dàng, ngay cả với những trường đại học có bề dày lịch sử. Bởi các BXH thế giới yêu cầu khá khắt khe về các tiêu chí đánh giá.

Là một trường đại học có tuổi đời trẻ, chỉ 3 năm với tên gọi mới, trường Đại học Phenikaa (Phenikaa Uni) dần đặt dấu chân của mình trong nhiều các BXH thế giới.

Mới đây nhất, tạp chí Times Higher Education (THE) đã công bố kết quả xếp hạng của bảng xếp hạng THE Impact Rankings - là BXH được công bố từ năm 2019 của Times Higher Education, tiên phong lấy việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc làm tiêu chí xếp hạng các tổ chức giáo dục đại học trên toàn cầu. Lần đầu tham gia vào BXH Impact Rankings của THE năm 2021, Phenikaa Uni đã được đánh giá cao về các hoạt động phát triển liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững với thứ hạng 400 - 600.

Tại mục tiêu thứ 8 về “phát triển kinh tế và việc làm ổn định”, Phenikaa Uni được đánh giá cao, xếp hạng 201-300. Hiện tại đây cũng là thứ hạng xứng đáng cho những nỗ lực của một trường đại học với tuổi đời còn trẻ như Phenikaa Uni.

Theo đại diện Phenikaa, một trong những yếu tố mang tính quyết định để có được thứ hạng này bởi trường là một trong những mắt xích quan trọng thuộc hệ sinh thái Phenikaa với 3 trụ cột chính: Doanh nghiệp - Giáo dục - Nghiên cứu khoa học của Tập đoàn Phenikaa, sở hữu gần 30 đơn vị thành viên, mạng lưới đối tác rộng lớn và hơn 10.000 đối tác phân phối tại hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Với hệ sinh thái này, sinh viên được học tập trong một môi trường năng động, thực tế với 30 - 50% thời lượng học tập là thực hành cùng sự đồng hành của các giảng viên, các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực và cơ hội việc làm rộng mở sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, “đảm bảo sức khỏe và an sinh tốt” là một trong những mục tiêu được Phenikaa Uni đặc biệt quan tâm và được đánh giá cao trong BXH.

Bên cạnh đó, tháng 4/2021 Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội liên ngành (ISR) - một trong những đơn vị thuộc trường Đại học Phenikaa vượt qua gần 500 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng tại Việt Nam xuất sắc giành Top 4 xếp hạng các đơn vị thuộc top 25% tổ chức nghiên cứu kinh tế hàng đầu Việt Nam tại bảng xếp hạng RePEc (Research Papers in Economics). Đây là bảng xếp hạng về cơ sở dữ liệu ngành kinh tế - quản trị được Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bảo trợ và vận hành.

Đặc biệt, Phenikaa Uni còn lần thứ 2 liên tiếp có mặt trong BXH Nature Index của tổ chức Nature Research về xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu, các quốc gia và khu vực trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, sự sống và khoa học trái đất. So với lần xuất hiện đầu tiên năm 2019, năm 2020, Phenikaa Uni xuất sắc lọt Top 2 các viện nghiên cứu tại Việt Nam.

Ghi dấu trong các BXH giáo dục quốc tế, Phenikaa Uni là một sự lựa chọn đáng cân nhắc cho các bậc phụ huynh và học sinh

Không chỉ góp mặt tại các BXH, Phenikaa Uni có được thành tích như ngày hôm nay còn bởi tầm nhìn chiến lược hiệu quả với định hướng giáo dục trải nghiệm - đổi mới sáng tạo. Sinh viên được học với những giáo trình tiệm cận các phương pháp và thông tin khoa học mới nhất cùng với hệ thống máy móc hiện đại, cơ sở vật chất đồng bộ đạt chuẩn quốc tế, đặc biệt ở các nhóm ngành xu hướng như Trí tuệ nhân tạo AI và Robot, IoT, Kỹ thuật Y sinh, Kỹ thuật Cơ điện tử…

Cùng với hệ sinh thái khép kín, trường Đại học Phenikaa là một trong những địa chỉ nhiều bạn trẻ lựa chọn để định hướng tương lai. Đặc biệt, phụ huynh và học sinh cũng có thể trải nghiệm tour tham quan thực tế ảo thú vị để hiểu rõ hơn về Phenikaa Uni.

Tham khảo thêm tại website: https://vrtour.phenikaa-uni.edu.vn/

Tố Uyên