Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam (HVN) phát động cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2021 trên toàn quốc.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi để các đoàn viên thanh niên thể hiện hiểu biết và kiến thức về Luật Giao thông đường bộ đồng thời tạo cơ hội để các bạn giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau về những sáng kiến cải thiện thực trạng giao thông tại địa phương.

Cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” 2021 được phát động từ ngày 15/11 - 23/12/2021, dành cho tất cả công dân Việt Nam có độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi.

Cuộc thi diễn ra với 2 vòng: Vòng sơ khảo và Vòng chung kết.

Tại Vòng sơ khảo (từ ngày 15/11 - 12/12/2021), thí sinh làm bài thi trực tuyến thông qua website thanhnienvoivanhoagiaothong.vn. Mỗi tuần, ban tổ chức (BTC) sẽ tìm ra Top 3 thí sinh có điểm số cao nhất với khoảng thời gian thực hiện ngắn nhất để nhận các giải thưởng giá trị.

Trải qua tuần đầu tiên của Vòng sơ khảo, có gần 62.000 thí sinh trên toàn quốc đã tham gia thực hiện bài thi. BTC đã tìm ra Top 3 thí sinh xuất sắc nhất bao gồm: Lê Quang Chiến (tỉnh Bắc Giang) với 15 điểm trong 2 phút thực hiện bài thi; Nguyễn Khánh Hoàng (TP.Hà Nội) với 15 điểm trong 5 phút thực hiện bài thi; Nguyễn Tấn Chiêu (tỉnh Bạc Liêu) với 15 điểm trong 6 phút thực hiện bài thi.

Vòng thi tuần thứ hai đang tiếp tục được diễn ra, BTC hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ các thí sinh trên mọi miền Tổ quốc.

BTC sẽ chọn ra 15 thí sinh đạt điểm cao nhất với thời gian làm bài ngắn nhất của 4 tuần thi Vòng sơ khảo tham dự Vòng thi chung kết. Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 23/12/2021 theo hình thức thi trực tuyến tại TP. Hà Nội.

Ngoài chứng nhận của BTC, cơ cấu giải thưởng cho mỗi hạng mục như sau:

15 Giải cá nhân dành cho các thí sinh được lựa chọn tham gia Vòng chung kết bao gồm 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng và và một xe máy Honda Wave Alpha; 1 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng và một laptop; 1 giải Ba trị giá 3 triệu đồng và một điện thoại thông minh (hoặc máy tình bảng), mũ bảo hiểm; 12 giải Khuyến khích trị giá 1 triệu đồng và mũ bảo hiểm.

1 Giải tập thể dành cho tỉnh, thành phố có số thí sinh tham gia/tổng số thanh niên cao nhất được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và giải thưởng trị giá 20 triệu đồng.

3 Giải thưởng tuần dành cho Top 3 thí sinh có kết quả và thời gian tốt nhất mỗi tuần gồm: 1 giải Nhất tuần trị giá 1 triệu đồng, một đồng hồ đeo tay, một mũ bảo hiểm; 1 giải Nhì, 1 giải Ba tuần: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng, một mũ bảo hiểm.

1 Giải đặc biệt dành cho thí sinh có tổng số điểm qua 4 tuần thi cao nhất toàn quốc trị giá 3 triệu đồng.

Là nhà sản xuất phương tiện ô tô - xe máy hàng đầu tại Việt Nam, bên cạnh việc tạo ra các sản phẩm chất lượng và có tính an toàn cao, Honda Việt Nam luôn tích cực tổ chức các hoạt động mang lại giá trị cho cộng đồng. Trong đó, chương trình “Thanh niên với văn hóa giao thông” là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao kiến thức về ATGT dành cho sinh viên và đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng xã hội giao thông văn minh và an toàn.

Bên cạnh hoạt động này, Honda Việt Nam còn tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo ATGT khác như: chương trình “Tôi yêu Việt Nam” dành cho lứa tuổi mầm non, chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” dành cho học sinh bậc tiểu học, hay chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh bậc THCS và THPT… Với đa dạng các hoạt động được tổ chức dành cho các đối tượng khác nhau trên khắp mọi miền Tổ quốc, Công ty Honda Việt Nam mong muốn lan tỏa rộng rãi văn hóa tham gia giao thông văn minh, từ đó “mang lại cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái dành cho tất cả mọi người”.

Chương trình “Thanh niên với văn hóa giao thông” là chương trình giáo dục ATGT cho đoàn viên, thanh niên trên toàn quốc, được tổ chức lần đầu tiên năm 2008. Trải qua 13 năm, chương trình đã có hơn 1,2 triệu đoàn viên thanh niên trên cả nước được tham gia và nhận được sự hưởng ứng từ đoàn viên thanh niên trên cả nước. Chương trình “Thanh niên với Văn hóa giao thông” năm 2020 được HVN phối hợp với Đoàn thanh niên tại các địa phương cũng như hệ thống Cửa hàng xe máy Honda ủy nhiệm trên toàn quốc triển khai giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 10/2020. Sau hơn nửa năm triển khai, chương trình đã thu hút sự hưởng ứng tham gia của hơn 19 nghìn đoàn viên, thanh niên tại 63 tỉnh/thành cả nước.

Minh Ngọc