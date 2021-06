Được biết tới là thiên tài nổi tiếng người Mỹ gốc Hoa, Doãn Hi (sinh năm 1983) hiện đang là giáo sư tại ĐH Harvard. Ngay từ khi còn nhỏ, Doãn Hi đã bộc lộ tố chất 'thần đồng'.

Doãn Hi sinh ra trong gia đình có bố và mẹ đều tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học Địa chất Trung Quốc. 5 tuổi, cậu đã có khả năng đọc thuộc 500 bài thơ Đường. Lên 7 tuổi, cậu chỉ mất 3 ngày để đọc hết sách giáo khoa tiểu học.

Mẹ Doãn Hi thử cho con học vẽ tranh, cờ vây. Nhưng cậu lại thích đọc sách hơn. Sự khác biệt với những đứa trẻ xung quanh càng rõ rệt khi vào năm lớp 2, Doãn Hi vô cùng yêu thích những con số và đã tự học về giải tích.

Đến năm 1993, khi Doãn Hi 9 tuổi rưỡi, cậu được nhận vào lớp thực nghiệm siêu trí tuệ của một trường trung học tại Bắc Kinh. Mặc dù học vượt cấp nhưng Doãn Hi luôn vượt lên so với các bạn. Cậu có khả năng ghi nhớ siêu phàm.

Mỗi ngày, Doãn Hi thường thức dậy lúc 6 giờ và đọc những cuốn sách liên quan Toán học, Vật lý. Nhờ đó, cậu có nền tảng lý thuyết rất vững, tạo tiền đề cho các nghiên cứu, công trình công bố quốc tế sau này.

Năm 1996, khi Doãn Hi gần 13 tuổi, cậu đã trúng tuyển vào Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Trung Quốc với số điểm đầu vào là 572/750. Trong thời gian học, Doãn Hi luôn giành học bổng và được trường bày tỏ mong muốn giữ lại để cống hiến và phát triển nước nhà.

Tuy nhiên, thời điểm đó, cậu đã đỗ nghiên cứu sinh tại một số trường đại học hàng đầu của Mỹ và được nhiều cơ sở giáo dục uy tín săn đón. Ở tuổi 17, sau nhiều đắn đo, Doãn Hi quyết định theo học nghiên cứu sinh tại ĐH Harvard. Với đề tài về Vật lý lý thuyết, Doãn Hi đã thuyết phục được hội đồng phản biện và nhận được học bổng toàn phần trị giá 20.000 USD.

Từ khi học tại ĐH Harvard, Doãn Hi hiếm khi đi ngủ trước 4 giờ sáng và thường xuyên thiếp đi trên bàn làm việc. Nhờ đó, năm 23 tuổi, Doãn Hi đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Với thành tích xuất sắc, ĐH Harvard mong muốn giữ Doãn Hi lại để tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu. Đây chính là một sự phá lệ lớn của ĐH Harvard vì trước đó, ngôi trường này không cho phép sinh viên ở lại trường sau khi hoàn thành chương trình học tiến sĩ.

Vào năm 2008, chàng trai 25 tuổi đã trở thành Phó giáo sư Khoa học Vật lý của ĐH Harvard. Sau đó, năm 31 tuổi, Doãn Hi trở thành giáo sư người Trung Quốc trẻ nhất tại ĐH Harvard.

Đến thời điểm hiện tại, anh cho biết bản thân quyết định ở lại Mỹ làm việc cho ĐH Harvard vì đây là một môi trường tốt để phát triển. Tuy nhiên, vị giáo sư này cũng tiết lộ: “Nếu có thể, tôi sẽ cùng một nhóm các nhà Vật lý trở về để phát triển khoa học tại quê nhà”.

