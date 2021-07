Là thủ khoa khối A1 của cả nước với tổng điểm 29,55, Thân Trọng An (học sinh Trường THPT Lục Nam) còn trở thành thủ khoa khối D của Bắc Giang khi đạt 28,55 điểm ở khối thi này.

Tuy nhiên, An cho biết sẽ không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào ngôi trường đại học mà mình yêu thích.

Từng là thủ khoa đầu vào của trường cấp 3

Sáng ngày 26/7, Thân Trọng An nhận được tin vui khi biết mình giành được danh hiệu thủ khoa ở cả hai khối thi A1 và D của tỉnh Bắc Giang. Mặc dù dự đoán được số điểm sẽ đạt, nhưng An vẫn không nghĩ mình sẽ trở thành người có điểm số cao nhất cả nước.

“Giai đoạn nước rút, em cố gắng phân bổ thời gian trải đều cho cả 3 môn. Em cũng không quá áp lực việc phải làm được bài khó nên luôn cố gắng câu nào làm được sẽ làm chắc chắn”, An nói.

Từ những năm cấp 1, 2, An luôn là người có thành tích nổi trội ở môn Toán. Cậu từng giành nhiều giải thưởng cấp tỉnh ở bộ môn này trong các năm học. Đến cấp 3, mặc dù được nhiều thầy cô các môn động viên để vào đội tuyển thi học sinh giỏi, nhưng An quyết định lựa chọn học đội tuyển tiếng Anh.

“Em nhận thấy rằng, tiếng Anh là công cụ rất quan trọng cho tương lai. Do đó, quãng thời gian cấp 3 em muốn thử sức với môn học này và cũng là để trang bị cho mình một thứ “vũ khí” quan trọng trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học”.

Là người lãnh đội, cô giáo Đoàn Thị Thúy (giáo viên dạy tiếng Anh của Trường THPT Lục Nam) nhận xét, An rất thông minh và có khả năng ghi nhớ cực kỳ tốt.

“Tính cách của An khá trầm tĩnh và không hay giơ tay phát biểu ý kiến. Mới đầu vào lớp, mình không nghĩ An sẽ là một nhân tố xuất sắc. Nhưng càng đồng hành, mình càng nhận thấy ở An có nhiều điều đặc biệt”.

An có khả năng ghi nhớ rất tốt nên thường lắng nghe cô giáo giảng nhiều hơn ghi chép. Lúc nào, An cũng mang theo bên mình “một cuốn vở quý” và chỉ ghi chép những điều nếu cậu cảm thấy thực sự cần thiết.

Một điều đặc biệt, khi ghi chép, An đều dùng bút chì. “Đó chỉ là một mẩu bút chì dài khoảng 5 cm. An sẽ viết tất cả những điều cần ghi nhớ, sau đó lại xóa đi. Lúc nào muốn ôn tập, em sẽ tự viết lại vào chỗ trống”.

Mặc dù là người “rẽ hướng” sang tiếng Anh muộn hơn các bạn trong đội tuyển, nhưng An luôn có sự khẳng định mình qua các bài thi. Vì thế, cậu đã trở thành một đại diện của trường được tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Ngày báo kết quả thi, An giành được giải Nhì, chỉ xếp sau bạn đoạt giải Nhất 0,2 điểm. “Đó là một điều khá tiếc nuối. Sau đó, An đã tới gặp cô và hứa rằng sẽ cố gắng đạt điểm 10 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT. Và quả thực, bạn ấy đã tặng cho mình điểm 10; các môn khác cũng có điểm số khá cao”, cô Thúy vui mừng nói.

Theo cô Thúy, kết quả này là niềm tự hào không chỉ của riêng An mà còn là của các thầy cô và nhà trường. Trước đó, trong kỳ thi đầu vào lớp 10 của trường, An cũng từng giành danh hiệu thủ khoa với số điểm rất cao.

Trọng An cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Xuân. Ảnh: NVCC

Còn với cô Nguyễn Xuân, chủ nhiệm lớp và cũng là giáo viên dạy Toán của An, ấn tượng về học trò của cô là sự cần cù, chịu khó.

“An rất hiếm khi nghỉ học. Do đó, lần duy nhất An nghỉ mà không xin phép khiến mình vô cùng lo lắng. Mình gọi điện về nhà mới biết là do em mải… ngóng kết quả bầu cử tổng thống Mỹ nên chưa tới trường. Thời điểm phải nghỉ học online vì dịch, có những khi 12 giờ đêm, học trò vẫn gọi điện cho cô, chỉ để hỏi xem cách giải bài ra sao”.

“Với mình, An là cậu học trò thực sự xuất sắc”, cô Xuân chia sẻ.

Cậu học trò mê đọc sách, không dùng mạng xã hội

Có mẹ làm kế toán, bố là thợ điện, dù bận nhưng An nói, bố mẹ đều cố gắng tận dụng mọi thời gian để lắng nghe các con.

Mong muốn con có môi trường để đọc sách, chị Đặng Thị Út – mẹ An đã mua rất nhiều sách về cho cả hai anh em. Đến khi số lượng sách trong nhà quá nhiều, chị Út quyết định mở hẳn một cửa hàng cho thuê sách cũ để An “có bạn tới đọc cùng” và “cũng đỡ lãng phí, giúp nhiều trẻ trong vùng có điều kiện được đọc sách hơn”.

“Tốc độ của con đọc rất nhanh, gặp sách gì con cũng đọc, từ sách học của anh trai đến truyện tranh, tiểu thuyết. Hơn 3 năm từ lớp 6 - 8, hầu như quyển sách nào trong cửa hàng con cũng đều đã đọc”.

“Mình thường xuyên đi sưu tầm sách về cho con. Mình luôn nói với con rằng, không bao giờ mẹ tiếc tiền mua sách cho các con cả. Chỉ cần các con học và ghi nhớ một phần dù nhỏ trong đó thôi, thì giá trị cuốn sách đó cũng là vô giá”.

Một điều chị Út mừng nhất ở An là “con luôn có tính tự giá trong học tập”. An chỉ học trong câu lạc bộ tiếng Anh của trường chứ không đi học thêm ở đâu.

Đầu năm lớp 10, khi thấy con học môn Lý chưa vững, chị Út nói với con: “Nếu con cảm thấy cần thiết, bố mẹ sẽ nhờ thầy cô giảng dạy thêm cho con”. Nhưng An nói, mình vẫn có thể tự học được.

Trọng An cùng cô giáo Đoàn Thị Thúy (giáo viên dạy tiếng Anh của Trường THPT Lục Nam). Ảnh: NVCC

An không dùng mạng xã hội. Thời điểm phải học online vì dịch, cậu chỉ mượn điện thoại của mẹ để gửi bài tập qua Zalo cho cô giáo và tham khảo một số đề thi.

“Em nghĩ rằng, để có một lộ trình ôn luyện tốt, việc nghiên cứu kỹ đề minh họa là điều cần thiết giúp việc lên chiến lược hiệu quả hơn.

Biết đề thi có cấu trúc như thế nào cũng sẽ giúp em tập trung đào sâu hơn những mảng nội dung sẽ xuất hiện nhiều trong đề.

Đối với môn Tiếng Anh, để đạt điểm tốt phải học sâu ngữ pháp, muốn đạt điểm cao phải học nhiều từ vựng. Để nhớ được từ vựng, em thường sử dụng một quyển sổ ghi chép tất cả từ vựng, ngữ pháp quan trọng mà em đã học. Những khi rảnh, việc chỉ cần mở cuốn vở ra ôn lại sẽ giúp em tiết kiệm được nhiều thời gian hơn”, An nói.

Mới đây, An đã nhận được giấy báo trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ vào Trường ĐH FPT. An nói, đây là ngôi trường cậu đã mơ ước theo học từ lâu. Dự định của thủ khoa khối A1 là vào ngành Công nghệ thông tin của trường này với trở thành lập trình viên trong tương lai.

