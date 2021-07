Đạt tổng điểm 29,15, Bùi Thị Ngọc Quỳnh (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum) trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối D cao nhất cả nước sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021.

Cụ thể, nữ sinh Kon Tum đạt 9,4 điểm Toán; 9,75 điểm Ngữ văn và 10 điểm môn Tiếng Anh.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Kon Tum có thủ khoa thi tốt nghiệp THPT toàn quốc.

Chia sẻ với VietNamNet, Ngọc Quỳnh cho hay bất ngờ vì mình trở thành thủ khoa khối D của toàn quốc năm nay.

“Em cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Em nghĩ mình đã gặp một chút may mắn”, Quỳnh chia sẻ.

Trở thành thí sinh đầu tiên Kon Tum là thủ khoa toàn quốc, Quỳnh nói có chút tự hào. Cả ngày hôm nay, Quỳnh nhận được rất nhiều lời chúc mừng.

Bùi Thị Ngọc Quỳnh (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum) là thủ khoa khối D toàn quốc và thủ khoa đầu tiên của tỉnh Kon Tum từ trước đến nay. Ảnh: NVCC

Quỳnh kể có một điều rất thú vị là em cũng từng là người đạt điểm cao nhất khối D ở lần thi đánh giá chất lượng cuối lớp 10 của toàn trường. “Khi đó, em cũng là học sinh bình thường nhưng cũng vì thế mà em đi thi với một tinh thần thoải mái. Lần “thủ khoa” đó em đã rất vui và như được tiếp thêm động lực để cố gắng trong việc học tập và đạt kết quả cao ở những lần thi sau. Lần này là "thủ khoa" lớn hơn, và chắc động lực sẽ lớn hơn rất nhiều”, Quỳnh chia sẻ.

Nói về việc học, Quỳnh nói không có bí quyết đặc biệt, tuy nhiên, em rất coi trọng thái độ học tập trên lớp. Do đó, nữ sinh luôn chăm chú nghe thầy cô giảng bài và tập trung cao độ vào bài học.

Cũng vì thế nên về nhà, Quỳnh có nhiều thời gian hơn cho việc giải quyết các bài tập và mở rộng kiến thức.

Ngoài ra, theo Quỳnh, mạng xã hội cũng là một kênh để thu nạp thêm kiến thức cho bản thân. Qua đó, em biết đến nhiều bài chia sẻ về văn học hoặc một số cách làm toán hiệu quả.

Em cũng có những bài kiểm tra đạt điểm thấp, thậm chí chỉ đạt điểm 6 ở những bài thi không quá khó. Mỗi lần như vậy, Quỳnh đều tự nhủ phải bình tĩnh và cố gắng có sự chuẩn bị kỹ càng hơn trong những bài kiểm tra tiếp sau.

“Với các bài tập đã biết cách giải quyết, em vẫn đặt bút làm bài, trình bày một cách đầy đủ. Bởi em thấy, làm càng nhiều thì mình sẽ càng quen tay và khó để xảy ra những sai sót không đáng có”, Quỳnh chia sẻ.

Với kết quả này, Quỳnh dự kiến đăng ký nguyện vọng vào ngành Nghiệp vụ an ninh của Trường ĐH An ninh nhân dân. Lý do đơn giản chi là Quỳnh thích nghề này.

Trao đổi với VietNamNet, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GD-ĐT Kon Tum cho hay, toàn ngành giáo dục rất vui và hạnh phúc khi đây là lần đầu tiên mà tỉnh có thủ khoa toàn quốc. Kon Tum có quy mô dân số bé so với các địa phương khác.

“Đây là một sự động viên lớn cho các giáo viên, học sinh, nhà trường và toàn ngành giáo dục địa phương trong nỗ lực dạy học, phát huy năng lực và phẩm chất của học trò. Tuy nhiên, cũng đặt ra một trách nhiệm lớn của ngành giáo dục Kon Tum trong việc phải tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo trong quá trình dạy học để tiếp tục có những kết quả tốt đẹp trong thời gian tới”, bà Trung nói.

Thanh Hùng

Hai anh em sinh đôi là thủ khoa và á khoa khối C toàn quốc Bùi Quốc Bảo (Khánh Hòa) là 1 trong 2 thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cao nhất toàn quốc tính theo tổ hợp khối C.

Nam sinh Hải Phòng là thủ khoa khối A toàn quốc Với việc giành được tổng điểm 29,55, Trần Cao Sơn (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hùng Thắng, Hải Phòng) trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối A cao nhất cả nước sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021.

Nữ sinh Hà Tĩnh là thủ khoa duy nhất toàn quốc giành 3 điểm 10 Với việc giành được 3 điểm 10 ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Võ Thị Kim Anh (học sinh lớp 12 Toán 1 của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) không chỉ trở thành thủ khoa khối B mà còn là thủ khoa duy nhất giành 3 điểm 10.

Niềm vui nhân đôi của nữ sinh Nghệ An là thủ khoa khối C toàn quốc Sáng nay 26/7, thí sinh Đinh Thị Kim Ngân học sinh lớp 12C3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đón nhận tin vui khi là thủ khoa khối C toàn quốc, vừa vinh dự trong ngày lễ kết nạp Đảng tại trường học.