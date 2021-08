Trước thống kê về thiếu giáo viên, Thủ tướng đề nghị Bộ GD-ĐT thành lập các đoàn kiểm tra đánh giá việc thiếu giáo viên càng sớm càng tốt.

Hôm nay 28/8, dưới sự điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị toàn quốc Tổng kết năm học 2020-2021 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 65 điểm cầu các tỉnh, thành và hơn 400 điểm cầu tại các cơ sở giáo dục đại học. Ảnh: Thế Đại

Những vấn đề thu hút sự quan tâm là học phí và tình trạng thiếu giáo viên ở các bậc học lên tới gần 95.000 người, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, tiêm vắc xin cho học sinh...

Đánh giá việc thiếu giáo viên càng sớm càng tốt

Tại hội nghị, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay, biên chế giáo viên theo quy định còn thiếu và đặt ra nhiều vấn đề khó khăn.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng cho biết: Nghệ An thiếu khoảng 7.843 giáo viên, chủ yếu là ở cấp mầm non và tiểu học. "Đây là vấn đề không chỉ của mỗi Nghệ An mà nhiều tỉnh khác”.

Trong khi đó, theo ông Vũ Đại Thắng, Bí thư tỉnh Quảng Bình, tỉnh này hiện thiếu 1.000 giáo viên, 500 giáo viên chưa đạt chuẩn. Đây là một áp lực rất lớn của tỉnh trong thời gian tới.

Còn tại Kon Tum, theo Phó Chủ tịch tỉnh này, địa phương đang thiếu 1.696 giáo viên.

Đa số các tỉnh thiếu giáo viên mầm non và tiểu học.

>>> Bộ GD-ĐT đề xuất bổ sung 95.000 biên chế giáo viên

Cả nước còn thiếu 94.714 giáo viên, song cũng thừa đến 10.178 giáo viên ở các cấp học. Nguồn: Bộ GD-ĐT

Trước đề xuất của các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cần khảo sát lại, phải cơ cấu lại, nâng cao đội ngũ công chức, viên chức cho phù hợp.

Thủ tướng lấy ví dụ về việc ở một số điểm trường, số giáo viên nhiều hơn học sinh, trong khi chỉ cách điểm trường chính 6 – 7 cây số thì có thể đưa các cháu về điểm trường chính để tiếp cận một cách bình đẳng, học nâng cao chất lượng.

"Nếu để 1 điểm trường nhận tiền lương 1,2 tỷ/ năm, các đồng chí có thể lấy 200 triệu thôi, đưa xe túc túc, sáng đón các cháu từ nhà đến điểm trường chính, chiều dùng xe đó đưa các cháu trở về,… Như vậy đã tiết kiệm được 1 tỷ đồng, mà các cháu được học tốt hơn, không mất nhiều giáo viên hơn. Đó là một phương án giải quyết".

Hoặc một trường tiểu học ở Yên Bái có một cô làm kế toán, một cô làm thủ quỹ, tổng trả lương hết 14 triệu, nhưng chi tiêu cả tháng của trường đấy chỉ hết 10 triệu.

Thủ tướng cho hay, Bộ Nội vụ giao chỉ tiêu dựa trên đề xuất của các địa phương. Thủ tướng đề nghị Bộ GD-ĐT thành lập các đoàn kiểm tra đánh giá việc thiếu giáo viên càng sớm càng tốt.

Nguyên tắc ở đâu có học sinh ở đó phải có giáo viên, phải có trường lớp. Cần nghiên cứu kỹ để cơ cấu lại hệ thống trường lớp, đội ngũ giáo viên làm sao cho tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, từng địa bàn, từng đối tượng.

"Các tỉnh phải nghiên cứu thêm, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lúc đó làm việc dễ lắm. Chứ cứ thống kê lại, rồi kêu ca, đề xuất, sẽ khó lắm" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng gợi ý: Giáo viên mầm non thiếu, giáo viên cấp 2 thừa thì cơ cấu lại, bổ sung thêm kiến thức cho thầy cô, chuyển từ chỗ này sang chỗ kia nhưng vẫn giữ nguyên lương.

Theo Thủ tướng, tỉnh nào cũng có trường sư phạm, có thể bổ sung thêm kiến thức cho giáo viên ở những nơi thừa. Ví dụ, tiểu học hay trung học còn dư thì bồi dưỡng kiến thức về giáo viên mầm non để số giáo viên này luân chuyển từ chỗ này sang chỗ kia. Các địa phương nên nghiên cứu thêm hướng này. Tất nhiên là cần có chương trình bồi dưỡng từ 3 - 6 tháng.

Kiến nghị tiêm vắc xin cho học sinh, sửa Luật Giáo dục 2019

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nêu kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngành Y tế có giải pháp để sớm thực hiện việc tiêm vắc xin cho học sinh, trước mắt là học sinh trung học phổ thông.

Cùng đó kiến nghị, Chính phủ xem xét, bố trí kinh phí để ngành Giáo dục thực hiện các giải pháp chuyển trạng thái hoạt động thích ứng với dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và có thể kéo dài, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy và học; trước mắt tập trung xây dựng hệ thống bài giảng trên truyền hình, bài giảng điện tử, kho học liệu số dùng chung cho học sinh phổ thông cả nước; tập huấn giáo viên về kĩ năng dạy và quản lý lớp học trực tuyến; đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học trong năm học.

Bên cạnh đó, xem xét các phương án miễn giảm học phí cho học sinh mầm non, phổ thông trong năm học 2021-2022.

Bí thư tỉnh Quảng Bình cho rằng dịch Covid-19 còn rất phức tạp, trong 3 ngày qua đã xuất hiện nhiều ca dương tính. Do đó, ông đề nghị Bộ GD-ĐT có hướng dẫn để các địa phương linh hoạt hơn trong việc tổ chức chương trình và kiến nghị có chương trình vắc xin trong trường học.

Về học phí, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh và ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ GD-ĐT phối hợp các bộ, ngành tham mưu Chính phủ sớm có nghị định thay thế, sửa đổi, bổ sung Nghị định 86 (quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021) do nghị định này đã hết hiệu lực, gây khó khăn cho các địa phương về vấn đề pháp lý trong thời gian tới.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị Bộ GD-ĐT cho lùi lộ trình thực hiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa lớp 10 từ năm học 2022-2023 sang năm học 2025-2026.

“Bởi thời điểm này, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, địa phương chưa có điều kiện, đảm bảo nguồn lực để triển khai chương trình”.

Còn Chủ tịch UBND Lào Cai kiến nghị Bộ GD-ĐT tham mưu sửa đổi Luật Giáo dục 2019 về nội dung phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ độ tuổi từ 3-4 tuổi. Tỉnh này đã đăng ký với Bộ GD-ĐT để thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 tuổi, nhưng hiện nay chưa có nội dung này trong Luật Giáo dục năm 2019.

Tiếp tục cập nhật

Thanh Hùng

Đề xuất giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc 96% giáo viên mầm non muốn giữ nguyên tuổi nghỉ hưu. Đó là con số mà ông Nguyễn Ngọc Ân, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đưa ra sau khảo sát ý kiến của hơn 10.000 giáo viên mầm non.

Xem xét đề xuất giáo viên mầm non, giáo dục thể chất được nghỉ hưu sớm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục đề xuất bổ sung giáo viên bậc mầm non và giáo viên dạy môn giáo dục thể chất vào danh mục nghề nặng nhọc. Nếu được thông qua, các nhóm giáo viên này sẽ được về hưu sớm hơn quy định.