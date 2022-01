Trường học đóng cửa nhiều vì dịch Covid-19 trong suốt năm qua, nhiều trường học chỉ có vài trăm cho giáo viên gọi là thưởng Tết. Song, có đã là may, giáo viên nhiều trường tư thục phải kiếm đủ nghề làm thêm để có Tết.

Hiệu trưởng một trường mầm non trên địa bàn thành phố Hải Dương tâm sự, trường công lập không có nguồn thu, năm nay lại ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên gần như trường không có hoạt động gì. Cũng vì vậy khó có kinh phí từ các hoạt động thường xuyên để tiết kiệm thưởng tết cho giáo viên.

“Như những năm trước, giáo viên có thể được một tháng lương cơ sở. Nhưng năm nay, trường chỉ có quà Tết nhỏ cho các cô là vài trăm nghìn đồng. Chia ra mỗi cô được 450 nghìn đồng và tất cả đều đồng ý nhận tiền mặt, thôi thì được đồng nào hay đồng đấy. Giáo viên cũng vui vẻ thôi, bởi họ cũng hiểu bối cảnh dịch bệnh khó khăn của năm qua”.

Vị hiệu trưởng cho hay, là người đứng đầu nhà trường, cuối năm, không lo được chút thưởng Tết cho giáo viên, bản thân cũng rất áy náy.

“Có chút quà sau cả năm, anh chị em phấn khởi thì mình cũng vui. Giáo viên hiểu thì chia sẻ nhưng nếu không thông cảm lại nghĩ nọ nghĩ kia thì mình cũng suy nghĩ lắm”.

Song, vị hiệu trưởng cho hay, dù sao “có còn hơn không”.

“Tôi cũng phải chia sẻ động viên anh chị em giáo viên rằng, trong bối cảnh dịch bệnh, cơ quan nào cũng thế, mình được nghỉ dịch còn được đảm bảo lương, chứ còn đỡ hơn một số giáo viên trường tư, nghỉ dịch thì đến lương tháng, bảo hiểm còn chẳng có, chưa kể thậm chí thất nghiệp”, vị hiệu trưởng nói.

Cô T.A, giáo viên mầm non một trường mầm non công lập ở Hà Nội cho rằng, năm nay, có lương cơ bản đã là vui, so với nhiều đồng nghiệp trường tư còn chẳng có khoản này.

“Lương thưởng eo hẹp nên cũng chẳng dám mua sắm gì nhiều. Sắm được ít bộ quần áo cho hai con nhỏ, vợ chồng cũng đang phải căn ke tiền biếu ông bà”, cô T.A chia sẻ.

Giáo viên trường công khó khăn là vậy, giáo viên trường tư còn chẳng màng đến chuyện thưởng Tết.

Cô Nguyễn Thị Linh, giáo viên một trường mầm non tư thục ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương chia sẻ trường đóng cửa từ đầu tháng 6 đến nay, không có lương, bảo hiểm cắt.

Mới đây, cô Linh được nhận tiền hỗ trợ Tết từ nhà trường 500 nghìn đồng.

“Dịch bệnh không đón học sinh, trường gửi quà Tết động viên chị em giáo viên như thế này cũng là chia sẻ rồi. Nhưng thật sự giờ 500 nghìn đồng, nhà mấy miệng ăn thì không lo nổi Tết”,

Cô Linh cho hay, dịch bệnh khiến cả gia đình cô phải rời Bình Dương về quê Nghệ An, bởi hai vợ chồng đều lâm vào cảnh... không có việc.

Để có tiền sinh hoạt, sắm Tết, cô giáo trẻ tìm cách bán thêm mỹ phẩm, hải sản. “Bí quá cũng phải nghĩ cách để trang trải thôi, Tết cần chi bao nhiêu việc, mình không lao ra kiếm thêm thì không biết nhìn đâu thật”.

Cô Linh cũng như nhiều giáo viên khác, đặc biệt là các giáo viên các trường tư thục đều mong dịch bệnh sớm qua đi, trường học mở cửa trở lại để ổn định công việc, cuộc sống.

